TRVL

"Dtravel, rakip platformlardan %50'ye kadar daha düşük işlem ücretiyle, kısa süreli konaklama olanaklarını keşfetmeyi sağlayan, rezervasyonları ve ödemeleri kolaylaştıran, ev paylaşım ekonomisinin üyeleri için merkeziyetsiz bir platformdur. Dtravel, merkeziyetsiz özerk bir kuruluştur (DAO): Ana bilgisayarlar, konuklar, katkıda bulunanlar ve TRVL token sahiplerinden oluşan topluluk üyelerinin yararına çalışan, topluluğa ait ve topluluk tarafından yönetilen bir ekosistemdir."

Kripto AdıTRVL

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz418,119,846.43728524

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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