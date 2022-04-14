ULTIMA

ULTIMA, ULTIMA tokenine odaklanan güçlü bir kripto para ekosistemidir. Ekosistemimiz, modern kripto cüzdanları, benzersiz bir kripto banka kartı, bir kitle fonlama platformu, kendi pazarı ve çok daha fazla bir dizi yenilikçi ürünü bir araya getirmektedir. Ürünlerimizin birçoğu kripto pazarında benzersiz niteliktedir.

Kripto AdıULTIMA

Maksimum Arz100,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz37,409

Arz Fiyatı--