USDE

Ethena, Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür ve küresel olarak erişilebilir dolar cinsinden bir tasarruf aracı olan 'İnternet Tahvili'nin yanı sıra geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacaktır. Ethena'nın sentetik doları USDe, Ethereum teminatını delta-hedging yaparak elde edilen para için ilk sansüre dayanıklı, ölçeklenebilir ve istikrarlı kripto-yerel çözümü sağlayacaktır. USDe tamamen şeffaf bir şekilde zincir üzerinde desteklenecek ve DeFi boyunca serbestçe oluşturulabilecektir.

Kripto AdıUSDE

Maksimum Arz5,014,941,114.779727

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz5,014,941,114.779727

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