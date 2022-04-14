U

U-topia, tüm zincirlerde kullanıcı kazanımını güçlendirmek için dünyaca ünlü fikri mülkiyeti Web3'e bağlayan her yaş için finansal araçlara sahip merkeziyetsiz bir medya şirketidir. Chain Abstraction cüzdanımızla medya ürünlerindeki etkileşimi ödüllendiriyor, cüzdanınızda belirli bir kripto para birimine sahip olmanın kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor ve Account Abstraction araçlarımızla daha fazla ödülü erişilebilir hale getiriyoruz. Yerel olmayan herhangi bir kripto, ödüllere her zaman erişebilir.

Kripto AdıU

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--