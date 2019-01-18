VSYS

V SYSTEMS (VSYS) genel zinciri, PoS'un babası Sunny King tarafından oluşturulan bir blok zinciri veritabanı bulutudur.Nesne odaklı bir şekilde saklanır ve yüksek eşzamanlılık, verimli indeksleme ve diğer blok zinciri veri kullanım senaryolarını destekleme yeteneğine sahiptir, ve geleceğin Büyük ölçekli sosyal odaklı merkezi olmayan endüstriyel sınıf uygulamalarını destekleyebilir.

Kripto AdıVSYS

Maksimum Arz5,387,830,441

Arz Tarihi2019-01-18 00:00:00

Dolaşımdaki Arz3,379,223,028

Arz Fiyatı0.0265 USDT