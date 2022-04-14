WAL

Walrus, büyük metin dosyaları, videolar, görüntüler ve ses gibi veri ve zengin medya içeriği için merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır. Verilerin tam kopyalarını merkezi sunucularda depolamaya dayanan geleneksel bulut depolama sistemlerinin aksine Walrus, verileri küçük parçalara böler ve bunları küresel olarak birden fazla düğüme dağıtır. Bu şekilde merkeziyetsiz olan Walrus, arıza durumunda bile verilerin hızlı bir şekilde kullanılabilir kalmasını sağlar. Ağın bazı bölümleri çevrimdışı olsa bile, sistem yine de tüm verileri alabilir.

Kripto AdıWAL

Maksimum Arz5,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz1,282,708,333

Arz Fiyatı--

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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