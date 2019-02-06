WBTC

Wrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

Kripto AdıWBTC

SıralamaNo.9480

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)214,490.52%

Dolaşımdaki Arz128,982.29728189

Maksimum Arz0

Toplam Arz128,982.29728189

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği111556.69168366172,2025-05-22

En Düşük Fiyat3330.11634888,2019-02-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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