WBTC

Wrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

Kripto AdıWBTC

SıralamaNo.9480

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)214,490.52%

Dolaşımdaki Arz128,982.29728189

Maksimum Arz0

Toplam Arz128,982.29728189

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği111556.69168366172,2025-05-22

En Düşük Fiyat3330.11634888,2019-02-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.