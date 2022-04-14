WEMIX

"WEMIX, özel ve genel blok zinciri işlevlerinin bir karışımını kullanarak hibrit bir yapı altında, aracı zincirlerle bağlayarak düşük TPS ve yüksek işlem ücreti sorununu çözmüştür. Ayrıca oyun sayısındaki artışa uyum sağlamak için özel blok zincirlerinin sayısını artırabilen çok zincirli yapısı sayesinde ölçeklenebilirlik sağladı. Ayrıca, bu çok zincirli yapı içinde zincirler arasında verimli ve sorunsuz varlık ve veri aktarımı sağlamak için ticaret heyetleti benimsenmiştir."

Kripto AdıWEMIX

Maksimum Arz539,162,656.4026076

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz419,568,832.1551715

Arz Fiyatı--