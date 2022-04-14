WHITE

WhiteRock, hisse senetleri, tahviller, mülkler, opsiyonlar ve türevler gibi geleneksel finansal varlıkların ekonomik haklarını tokenize etmek için tasarlanmış gerçek dünya varlık protokolüdür. Geleneksel finans ile blok zinciri arasında köprü kuran WhiteRock, küresel likiditenin kilidini açar ve hisse senetlerine, sabit gelire ve diğer yatırımlara erişimi basitleştirir. Şeffaflık ve verimliliğe odaklanan WhiteRock, kullanıcıların küresel düzenlemelere uyarken tokenize varlıkları sorunsuz bir şekilde alıp satmalarını sağlayarak finansın geleceğini yeniden şekillendirir.

Kripto AdıWHITE

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz650,000,000,000

Arz Fiyatı--