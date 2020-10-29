WOO

Wootrade, üst düzey bir nicel fon olan Kronos Research tarafından kuluçkaya yatırıldı ve kripto para piyasasında merkezi olmayan likiditenin acı noktasını çözmeyi hedefliyor.Sıfır işlem ücreti, borsalar, cüzdanlar ve ticaret kurumları gibi kullanıcılar için yeterli ticaret derinliği sağlar. Şu anda Wootrade ürünleri yaklaşık bir yıldır kullanılmaktadır ve 2.0 sürümüne yükseltilmiştir. 10'dan fazla borsa ve alım satım kurumu bağlandı ve toplam 65.000'den fazla son kullanıcı, WOOTRADE ile işbirliği yapan borsalar aracılığıyla alım satım derinliğini kullandı.

Kripto AdıWOO

Maksimum Arz2,215,405,216.037396

Arz Tarihi2020-10-29 00:00:00

Dolaşımdaki Arz1,915,405,216.037396

Arz Fiyatı0.02 USDT

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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