WTA

WTA Smart Chain, Waltonchain ana ağını temel alır ve Waltonchain'in algoritmasıyla tamamen tutarlı olan ve Waltonchain'in hash gücünü paylaşan akıllı bir PoW ekolojisini temsil eder. Waltonchain ana ağı, karma parmak izlerini veya dizin depolamayı dışa aktarmak için veri özniteliklerini kullanır. Daha sonraki veri aramalarında, gerekli veriler zincirler arası indeksleme mekanizmamız kullanılarak hızlı bir şekilde bulunabilirken, veri orijinalliği zincirler arası veriler aracılığıyla hızlı bir şekilde doğrulanabilir.

Kripto AdıWTA

Maksimum Arz500,000,000

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