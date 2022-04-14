XEP

XEP, büyüme ve yenilik için tasarlanmış güçlü, topluluk odaklı bir ekosistemin çekirdeğidir. Electra Protokolü blok zinciri (Katman 1) sorunsuz ve güvenli alım satım için temel sağlarken, OmniXEP'in hızlı Katman 2 teknolojisi, kırılmaz akıllı sözleşmeleri ve ultra düşük ücretleri, oluşturmayı ve alım satım yapmayı kolaylaştırır. ElectraDEX entegrasyonu ile token oluşturmak ve alıp satmak çok daha kolay. İster geliştirici ister yaratıcı olun, XEP üzerine inşa etmeye ve bu merkeziyetsiz geleceğin bir parçası olmaya davetlisiniz.

Kripto AdıXEP

Maksimum Arz18,168,087,696.53576

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz18,168,087,696.53576

Arz Fiyatı--