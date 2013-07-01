XLM

Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.

Kripto AdıXLM

Maksimum Arz50,001,786,892.817924

Arz Tarihi2013-07-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz30,832,592,251.20803

Arz Fiyatı--