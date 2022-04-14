ZCX

Unizen, hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için birinci taraf ve üçüncü taraf CEX'lerin ve DEX'lerin işlevselliğini birleştiren ilk CeDeFi borsasıdır. Unizen Exchange, en iyi teklifleri, güvenilir performansı ve yüksek hacimli ticaret için güvenli bir ortam sağlamak için Binance de dahil olmak üzere çok sayıda borsa modülünde en uygun maliyetli alım satımları bulabilir. Hepsi tek bir kusursuz kullanıcı deneyiminde.

Kripto AdıZCX

Maksimum Arz944,766,705.347031

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz688,927,743.357031

Arz Fiyatı--