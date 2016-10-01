ZEC

Zcash, Bitcoin kullanıcıları için gizliliği iyileştirmeyi amaçlayan Zerocoin projesinden doğan bir kripto para birimidir. Zerocoin protokolü başlangıçta iyileştirildi ve Zerocash'e dönüştürüldü. Bu sayede 2016'da Zcash kripto parasına yerini bıraktı. Zcash'in kurucusu ve CEO'su Zooko Wilcox-O'Hearn'dür. Kurucu ekibinde, Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptograf Matthew D. Green yer alır. Roger Ver, Zcash'in ilk yatırımcılarından biridir.

Kripto AdıZEC

Maksimum Arz15,905,531

Arz Tarihi2016-10-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz15,886,821

Arz Fiyatı--