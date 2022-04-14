ZIG

ZIGChain, Zignaly'nin vizyonunun bir sonraki evrimidir ve servet üretimini demokratikleştirmek için tasarlanmış EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciri olarak ortaya çıkmaktadır. Ekosistemimiz içinde yenilikçi servet yaratma protokolleri oluşturarak, servet yöneticilerinin bunları finansal fırsatları demokratikleştiren erişilebilir yatırım stratejilerine dönüştürmelerini sağlayın. 2018 yılında faaliyete geçen, FSCA lisanslı bir sosyal yatırım platformu ve en iyi Binance Link Ortağı olan Zignaly, 600.000'den fazla kayıtlı kullanıcı, 30.000 benzersiz $ZIG sahibi, X'te 100.000 takipçi ve Telegram ve Discord'da on binlerce kişiden oluşan güçlü bir topluluğa sahiptir.

Kripto AdıZIG

Maksimum Arz2,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz1,433,308,739.46

Arz Fiyatı--