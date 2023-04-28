Kripto Fiyatı Tahminleri | MEXC Borsası

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MEXC, geçmiş performansı, piyasa duyarlılığını, piyasa değeri ve işlem hacmi gibi temel verileri bir araya getirerek güncel fiyat tahmini verileri sağlar. Kripto topluluğunun bir tokenin gelecekteki performansı hakkında ne düşündüğüne dair net bir bakış açısı kazanın. MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur — Hemen keşfedin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1
ELDE
2
ETH-SOONETWORK
3
MAGANOMICS
4
IUP
5
NAIT
6
BULLET
7
TEL-MATIC
8
SAP
9
LUNR-BSC
10
DONG
11
CIX
12
NODE-XDAI
13
Fenerbahce Token
FBOLD
14
BPVC
15
BPINKY
16
GOMINING-BSC
17
MOGGO
18
BVB
BVB
19
TRIAS-MATIC
20
LYO
21
Egretia
EGT
22
DYM-DYMEVM
23
DORA-DORA
24
Prosper
PROS-BSC
25
MAU
26
CHZ-CHZ
27
ZRC-ZIRCUIT
28
Patientory
PTOY
29
Spice
SFIOLD
30
BLAT
31
MAMA
32
ITF
33
KERBAL
34
GPT4O
35
MOXY
36
RIOOLD
37
Cindicator
CND
38
Consensus
SENOLD
39
Avavcriptions
AVAV1
40
EZSWAP
41
RIGO
42
BXN-BLACKFORT
43
LOVECOIN
LOVE1
44
NARCO
45
EJS-BSC
46
WEXO
WEXO
47
TOKEN-ETH
48
PANDORA
49
CEEK-ETH
50
IOTA-BSC
51
Alpha-152
ALPHA152
52
ETH-MORPH
53
FUN1
54
KMA-MANTA
55
Atlas Token
ATLS
56
PTESTC01
57
ICEBERG
58
PerfBloc
PBL
59
Clover
CLV-BSC
60
Genesis Shards
GS
61
ALTR
62
Sunduck
SUNDUCK
63
Academy
ACAD
64
CBK-MATIC
65
HLC
66
TLOS-TLOSEVM
67
TENSET
10SET
68
RDNT-BSC
69
AquaGoat
AQUAGOAT
70
PSG-CHZ
71
EGC-EGAX
72
ANIME-ARB
73
WLD-OP
74
App Rendering Power
ARP
75
NEO-NEO3
76
AZERO-AZEROZKEVM
77
PKT
PKT
78
vocalchain
VOC
79
PEPEWIFHAT
80
O
81
Geojam Token
GEOJAM
82
CARROT
83
TemDAO
TEM
84
BMT-BSC
85
BAGOLD
86
ZKasino
ZKAS
87
CFX-BSC
CFX-BSC
88
NOI
89
BOOOLD
90
XTZ-XTZ
91
CYBER-BSC
92
STG-ETH
93
SANA
94
DGOLD
95
RENTAOLD
96
Andre Cronje index
MX09
97
USDT-APTOS
98
STEPN-SOL
99
ACryptoSI
ACSI
100
TrueUSD
TUSD-TRX
101
LUBE
102
BEBE-BECHAIN
103
EFOR
EFOR
104
Identity Hub
IDHUB
105
SUGR
106
CORN
CORNOLD
107
CashBet Coin
CBC
108
DBC-DBC
109
WAX
WAX
110
FNFSOLD
111
TDY
112
SCOTTYV2
113
JTC
114
METX
115
FUSE-FUSE
116
DinoSwap
DINO
117
TLW
118
ERIC
119
PTESTC03
120
Eligma
ELI
121
Public Chain Index
MX03
122
LUC1
123
DOGEMEME
124
G7-GAME7
125
HAVAH
HVH
126
Coin Artist
COIN
127
FREYA
128
WLD-WORLDCHAIN
129
0xSniper
0XS
130
WFI
131
PEM
PEM
132
Edoge
EDOGE
133
WazirX
WRX
134
Omix
OMX
135
Bridge Bot
BRIDGEOLD
136
HDNOLD
137
CPI
138
Toro Inoue
TORO
139
ROADLY
ROADLY
140
G-GRAVITY
141
WCA
142
VELO-XLM
VELO-XLM
143
PumpBTC
PUMP-BSC
144
GAS
GASNEO-NEO3
145
BOOP-BSC
146
FDC
147
IPOR
IPOR
148
IMX-IMMUTABLE
149
REI1
150
Datamine
DAM
151
KERNEL-ARB
152
FLUX-BSC
153
Covalent
CQT
154
EIN
155
N3-SOL
156
WTFABCDE
157
MDUS
158
SONICSUI
159
Pumapay
PMA
160
TAIKO-TAIKO
161
ORBGUY
162
SaitaChain
STC
163
QIE
164
DE
165
KATA-ETH
166
DOGEFLOKI
167
HYPER-BSC
168
Disciplina
DSCP
169
Blitz Labs
BLITZ
170
Robonomics
XRT
171
RR
172
DEP-BSC
173
SOURCETON
174
NEM
XEM
175
Redbrick
BRIC
176
MND
177
OPUL-ETH
178
WCO-XDC
179
Plutus DeFi
PLT1
180
BNC-BNCPOLKA
181
ETH-INK
182
BandProtocol
BAND
183
MarsDAO
MDAO
184
NONE
SILLYCOIN
185
MUA
186
Blinks.gg
BGG1
187
Morse
MORSE
188
BLOKAID
189
PlayDapp Token
PLA
190
Bitdepositary
BDT1
191
MERLINAI
192
FOR-BSC
193
Orion Protocol
ORN
194
Astra Nova
RVV
195
SunMaga
SUNMAGA
196
USDS
197
WAR3
198
Shopping
SHOP
199
DOGE-BSC
200
ELF-ELF
201
PYP
PYP
202
CHINU
203
ARTEM
204
NePay
NEP
205
hiSEALS
HISEALS
206
MAGIC-ARB
207
INJ-INJ
208
FLUX-ETH
209
SOSO-BASE
210
ZKP-ETH
211
Friend tech
FRIEND
212
Mango Markets
MNGO
213
AMAL
214
Lovely Inu
LOVELY
215
DAR-ETH
216
NODE
217
DUAL
218
Seele
SEELE
219
ETH-POLYGONZKEVM
220
FPC
221
SHEGEN
222
HXTZ
HXTZ
223
ETH-KROMA
224
MLT-BSC
225
SWTR
226
TYTOLD
227
Teloscoin
TELOS
228
YLAY
229
LAVITA
230
MeconCash
MCH
231
Polkadot Eco Index
MX06
232
ETH-STARK
233
ARTIC
ARTIC
234
HyperQuant Token
HQT
235
PRONUT
236
BNB-XTERIO
237
DIONE-DIONE
238
Artfinity
ARTFINITY
239
daostack
GEN
240
OGBX
241
FREEDOMOLD
242
DRAGONCOIN
243
USDT-CELO
244
MANA-KOINOS
245
PROM-BSC
246
Enumivo
ENU
247
World Mobile Token
WMT
248
ALICE-BSC
ALICE-BSC
249
OTX
250
HLTC
HLTC
251
HBTC
HBCH
252
M40
253
Terareum
TERA2
254
BPAY
255
Liquidity Network
LQD
256
PIZA
PIZA
257
DefiPulseIndex
DPI
258
BoxcatAI
BOXCAT
259
AXS-BSC
260
5TARS
261
Hashgard
GARD
262
Pchain
PAIOLD
263
Game.com
GTC1
264
Injex Finance
INJX
265
USDCoin
USDC-MATIC
266
AIOZ Network
AIOZ-ETH
267
Everscale
EVER-ETH
268
Baer Chain
BRC
269
CATBOY-ETH
270
VANRY-VANRY
271
VC-BSC
272
USDC-SONIC
273
ReduX
REDUX
274
HETH
HETH
275
SWELL-SWELL
276
RGR
277
ColorfulCat
COLORFULCAT
278
LUMINA
279
President Trump
47
280
BAD AI
BADAI
281
GROKCM
282
5IRE-FIRE
283
Bee
BEE
284
SPA-ARB
285
DFYN
DFYN-MATIC
286
FFORCE IEO
WOZX
287
ZOOM
288
AI Matrix System
AIMS
289
HFIL
HFIL
290
WQT-BSC
291
Husby
HUSBY
292
MAGIC-TREASURE
293
RVFOLD
294
LOT
295
DUSK-BSC
296
ROCKY
297
MPX
298
ETH-ZKLINK
299
Tether
USDT-TRX
300
Function X
FX
301
ETH-RIVALZ
302
SKY
303
CRO-CRO
304
DEGO-BSC
305
YAKUB
306
Augmate
MATE
307
CryptoXpress
XPRESS
308
USDC-AVAX
309
BTC-MERLIN
310
GNS-ARB
311
Major Crypto Index
MX01
312
ETH-OP
313
SWEAT-NEAR
314
RETARDIA
315
AllianceBlock
ALBT
316
MARIONAWFAL ON X
MARIO
317
MO
318
Unbanked
UNBNK
319
Shibnobi
SHINJA
320
ChatCoin
CHATOLD
321
ETHAX
322
MOVE-MOVEMENT
323
MAVIA-BASE
324
BEBEOLD
325
OZONECHAIN
326
Jarvis
JRT
327
ETH-ABSTRACT
328
REVOOLD
329
HBSV
HBSV
330
NFUP
NFUP
331
AICOIN
332
TUSD-BSC
333
ZKML
334
YOYOW
YOYOOLD
335
WSMOLD
336
GLUE
337
Seele Token
SEEL
338
Polymath
POLY
339
EURI-BSC
340
Organix
OGX
341
MEOW
342
BLOCX-BLOCXEVM
343
WARS
344
ODOS-ETH
345
OLE-ETH
346
CATPEPE
347
Vitafin
LLJEFFY
348
Bitcoin Classic
BTCC
349
Wonderman Nation
WNDR
350
SXT-BASE
351
QKL
QKL
352
XCAD-BSC
353
Gamma
GAMMA
354
CIA
355
Pdx Token
PDX
356
MINE
357
2.0PEPE
2PEPE
358
SYN-AVAX
359
LOCK IN
LOCKIN
360
NIBBLES
361
HLN
362
Tether
USDT-AVAX
363
ANC-LUNA
ANC-LUNA
364
ETH-LINEA
365
ORCL
366
InteractWith
INTER1
367
TPT-BSC
TPT-BSC
368
HIGH-ETH
369
MEMEDOGS
370
CRESCITE
371
TIMES
372
ETH-SWAN
373
TBS
374
VisionX
VNX
375
Forefront
FF
376
CORNI
377
MOOX
378
GAMB
GMB
379
USACOIN
USACOIN
380
DOSE-ETH
381
WAWA
382
Premia
PREMIA
383
Morud
MORUD
384
Grayscale Index
MX08
385
EMG
386
ALPHA-BSC
387
OriginSport
ORS
388
GLQ-GLQ
389
OICH
390
VOKEN
VOKEN
391
RightMesh
RMESH
392
SHILL-BSC
393
ASTR-ASTAREVM
394
USDC-MATICNEW
395
Trillioner
TLC
396
XAH
397
degen the otter
DEGENOTTER
398
PEAQOLD
399
LIVE
400
THE LUMINA
TLT
401
O-MEE
OME
402
PTESTC02
403
EVRY-BSC
404
CHR-ETH
405
SENTinel
SENT
406
CSOL
407
Massive Protocol
MAV1
408
Dogekeng
DOGEK
409
KLVOLD
410
LIMO
411
BTX
412
Pylon Finance
PYLON
413
MetaDerby
DBY
414
WOD
WODAI
415
DEFI-BSC
416
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
417
XDOGE
418
ETH-MINDNETWORK
419
Unification
FUND-ETH
420
Iconomi
ICN
421
Catgirl
CATGIRL
422
OP-OP
423
SCE
424
MPRO
425
BDCC
426
Equalizer
EQL
427
NOIA
428
MET
429
WYZ
430
AIWOLD
431
AIPT
432
LAY
433
USDC-BASE
434
Mines of Dalarnia
DAR
435
WTY
436
TSOC
TSOC
437
SOPH
438
ZIG-BSC
439
HAEDAL-BSC
440
COSOLD
441
GXCERC20
GXCERC20
442
INTERGALACTIC
443
USDC-OPNEW
444
NightVerse Game
NVG
445
Cardstack
CARD
446
COMBO-BSC
447
YEC
YEC
448
FILX
449
HBTC
HBTC
450
A2S
451
MONG2.0
MONG2
452
UNO-BSC
453
Penta Network
PNT
454
SIGN-BASE
455
TRUU
456
BlockChainStore
BCST
457
Cannaland Token
CNLT
458
SXP-SXP
459
Coin98
C98-ETH
460
TWO
TWO
461
dandy.dego
DANDY
462
PKN-ETH
463
LIVR
464
MachineXchangeCoin
MXC
465
LTO Network
LTO
466
OVEIT
467
Connext
NEXT
468
PIZZA
469
AIPG
470
RD
471
Dark Wolf
DWOLF
472
ETH-SWELL
473
Monr
MONR
474
KDX
475
USDC-APTOS
476
Platinum Bunny Token
PBUNNY
477
MCH RAYS
RAYS
478
ETH-ZIRCUIT
479
DVI-ETH
480
Radio Caca
RACA-BSC
481
Fuse Dollar
FUSD
482
CashPepe
CASHPEPE
483
HUGE
484
MYST-MATIC
485
Moovy
MOIL
486
LIE
487
WTRTL
488
Bajun Network
BAJU
489
COPU
490
QBAI
491
GIV Token
GIV
492
Palmswap
PALM
493
UNX
494
ETH-MANTA
495
Nika
NIKA
496
MAX-MATIC
497
PORY
498
USDE-TONCOIN
499
Wibson
WIB
500
LayaOne
LAYA
501
PalletOneToken
PTN
502
Plumpy Dragons
LOONG
503
ETH-HEMI
504
ARIX-TONCOIN
505
Locus Chain
LOCUS
506
SZ
SZ
507
Voxel X Network
VXL
508
2KEY
2KEY
509
ARB-ETH
510
USTC-LUNC
511
LongOption
LONG
512
YOUR
513
CSUN
514
Polkaswap
PSWAP
515
ZRO-ARB
516
INJ-BSC
517
SAIL
518
KAN
KAN
519
OKB-OKT
520
WHT
WHT
521
PSPP
522
Defibox
BOXOLD
523
OLYMPE
524
LAP
525
NFPOLD
526
IUX
527
DHV
528
DCPTG
DCPTG
529
ASTAR-ASTAREVM
530
RMV-ETH
531
COTI-BSC
532
SNOWBALL
533
NAC-GAT
534
CyberMiles
CMT
535
BinaryX
BNX
536
SKALENetwork
SKALE
537
ERAOLD
538
Tether
USDT-OP
539
LUCIC
540
xBTC
XBTC
541
CELOTEST
542
Eminer
EM
543
Bezant
BZNT
544
BBBOLD
545
WUKONGMUSK
546
BASEHEROES
547
BBS
BBS
548
SPONGEOLD
549
REEF-REEF
550
ETH-ZKSYNC
551
COBY
552
2.0
2
553
FURIOLD
554
PRX-PAREX
555
Ftoken
FTOLD
556
bDollar
BDO
557
UNI-BSC
558
XODEX-XODEX
559
CRO-CRONOS
560
EDU-EDUCHAIN
561
PEPECHAIN
562
DAV NETWORK
DAV
563
SMH
564
MDEX
565
CVPAD
566
SIMBA
567
BTC-BSQUARED
568
CANA
569
SHIB-BSC
570
EVC
571
GINOAOLD
572
Stox
STOX
573
PSOLD
574
DOGE-DRC20
575
DERI-ETH
576
AVOCADO BG
AVO
577
SIGN-BSC
578
SCALE
579
SHIDO-SHIDO
580
MX-BSC
MX-BSC
581
FTM-FTM
582
ROUTE-ROUTE
583
ETH-ARBNOVA
584
FROGS
585
LRS
586
USDT-OKT
587
LIFE-BSC
588
AARK
589
Effective
EACC
590
BEBEOLD3
591
TAGAI
592
Blockchain Brawlers
BRWL
593
CATEDUCK
594
Fantom
FTM
595
SQUAWKV2
596
NWC-XLM
597
XD
598
UNDEAD
599
MOGA
600
Moon Dawg
MOONDAWG
601
Chainge
CHNG
602
ADPB
603
BNB-OPBNB
604
PFVS
605
Refereum
RFR
606
UniTrade
TRADE1
607
CRTS-ETH
608
Pteria
PTERIA
609
XR One
XR1
610
DAOhaus
HAUS
611
I20
612
Essentia
ESS
613
Hyperion
HYN
614
DOGSWAG
615
AMeiToken
AMT
616
NEONLINK
617
MeowCat
MEOWCAT
618
Jot Art
JOT
619
SKX
SKX
620
BLOK-BSC
621
ZO-BSC
622
FTVT
623
ContentValueNetwork
CVNT
624
UNIPEPE
625
Airdrop Token
AIRDROP
626
PACOIN-OCTA
627
BICOIN
628
ZES
ZES
629
DATY
630
StarCurve
XSTAR
631
GOLDBLOCK
GBK
632
ZEBI
ZEBI
633
VIDT-BSC
634
Bitcoinbing
BING
635
FHE-ETH
636
FAAI
637
DeFi Index
MX04
638
Indexed Finance
NDXOLD
639
KCASH
KCASH
640
EVEROLD-ETH
641
SHIB3
642
EPEP
643
BTC-BSC
BTC-BSC
644
MBDOLD2
645
MX-MORPH
646
GenieBot
GENIE
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