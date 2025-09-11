Bitcoin und M2: Wird eine Liquidität von 21,9 Billionen Dollar den BTC-Kurs über 130.000 Dollar treiben?

Jüngsten Daten zufolge ist die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 zu einem der am meisten beachteten Signale auf dem Kryptomarkt geworden. Die Geldmenge M2 in den USA befindet sich auf einem Rekordhoch, und Bitcoin wird knapp über 111.000 USD gehandelt. Analysten fragen sich: Wird die Liquiditätsausweitung Bitcoin weiter nach oben treiben oder wird der starke Widerstand den Anstieg begrenzen?

Was ist M2 und warum ist es wichtig?

M2 misst Bargeld, Girokonten, Sparkonten und andere geldnahe Instrumente. Ein Anstieg von M2 spiegelt eine höhere Liquidität im Finanzsystem wider. Mehr Liquidität bedeutet oft mehr Kapital für Risikoanlagen wie Bitcoin.

Laut der Quelle erreichte M2 in den USA kürzlich 21,94 Billionen USD, mit einem jährlichen Wachstum von etwa 4,5 %. Diese Expansion hat die Nachfrage nach Kryptowährungen gestärkt, wobei die Bitcoin-M2-Korrelation zu einem wichtigen Bezugspunkt für Händler geworden ist.

Wie stark ist die Bitcoin-M2-Korrelation?

Beweis Beobachtung Rekordwert der US-Geldmenge M2 Eine offizielle Quelle stellte fest, dass Bitcoin etwa 90 Tage nach Liquiditätsspitzen tendenziell einen Aufschwung erlebt. Globales M2-Wachstum Coinglass zeigt, dass die globale M2-Expansion oft einer breiten Nachfrage nach Kryptowährungen vorausgeht. Korrelationsstärke NewHedge-Charts zeigen, dass sich die Bitcoin-Preise und M2 über mehrjährige Zyklen hinweg parallel entwickeln.

Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Bitcoin-M2-Korrelation als Prognoseinstrument funktioniert. Allerdings können Marktschocks, Regulierung oder plötzliche Inflation dieses Muster durchbrechen.

Preisdiagramme und Expertenmeinungen

CoinTelegraph berichtete, dass Analysten bei anhaltendem M2-Wachstum Ziele von 130.000 bis 170.000 US-Dollar sehen.

DZilla beobachtete, dass steigende Schulden und Inflation M2 ankurbeln und Bitcoin als Absicherung attraktiver machen.

Eine weitere offizielle Quelle bestätigte, dass Bitcoin bei etwa 111.000 bis 112.500 US-Dollar gehandelt wird, was eine stabile, aber vorsichtige Anlegerstimmung widerspiegelt.

Risiken, die die Verbindung unterbrechen könnten

Inflationsspitzen könnten die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was M2 verlangsamen würde.

Regulatorische Maßnahmen könnten das Vertrauen der Anleger erschüttern, selbst wenn die Liquidität zunimmt.

Die Economic Times stellte fest, dass Bitcoin in der Nähe von 111.000 USD volatil bleibt, was zeigt, dass Liquidität allein keine Rallye garantieren kann.

Obwohl die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 stark ist, sollte sie daher nicht als einziger Maßstab dienen.

Anlegerstimmung und Marktpsychologie

Die Marktpsychologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der Korrelation zwischen Bitcoin und M2. Händler betrachten jedoch einen Anstieg von M2 als Kriterium, um ihre Risikobereitschaft als grünes Licht zu betrachten und eine bullische Stimmung rund um Bitcoin aufzubauen.

Barron’s berichtete kürzlich, dass Bitcoin aufgrund des anhaltenden Vertrauens der Anleger, das über die allgemeinen Marktschwankungen hinausging, über 112.000 USD blieb. Dies zeigt, dass Liquiditätsdaten nicht nur die Besessenheit von technischen Analysen befeuern, sondern auch das Vertrauen der Menschen in Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und Geldmengenausweitung neu beleben.

Fazit

Basierend auf den neuesten Forschungsergebnissen bleibt die Bitcoin-M2-Korrelation ein wichtiges Signal für Krypto-Investoren. Die Ausweitung der Geldmenge gibt Bitcoin Impulse, um höhere Niveaus zu testen, wobei Experten auf sechsstellige Ziele hinweisen. Allerdings müssen Inflationsrisiken, eine Straffung der Geldpolitik und Marktschocks genau beobachtet werden.

Derzeit bieten die M2-Daten einen der klarsten Anhaltspunkte dafür, wohin sich Bitcoin und verwandte Vermögenswerte als Nächstes entwickeln könnten.

Weitere Expertenbewertungen und Einblicke in die Welt der Kryptowährungen finden Sie auf unserer speziellen Plattform mit den neuesten Nachrichten und Prognosen.

Zusammenfassung

Die Geldmenge M2 in den USA hat 21,94 Billionen US-Dollar erreicht, was die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 verstärkt. Analysten sagen, dass Bitcoin oft Wochen nach Liquiditätsspitzen einen Aufschwung erlebt, wobei Prognosen bei einem anhaltenden Wachstum auf 130.000 bis 170.000 US-Dollar hindeuten. Bitcoin wird derzeit bei 111.000 bis 112.500 US-Dollar gehandelt, was einen vorsichtigen Optimismus widerspiegelt.

Risiken bleiben bestehen; eine Straffung der Geldpolitik und Inflation könnten den Trend stören. Dennoch bieten die M2-Daten eines der aussagekräftigsten Instrumente, um zu verstehen, wohin sich Bitcoin als Nächstes entwickeln könnte.

Glossar der wichtigsten Begriffe

Geldmenge M2: Bargeld, Spareinlagen, Girokonten und geldnahe Instrumente zusammen.

Korrelation: Maß dafür, wie sich zwei Faktoren gemeinsam entwickeln.

Liquidität: Leichtigkeit, mit der Geld in Vermögenswerte fließt.

Inflationsabsicherung: Vermögenswert, der bei steigenden Preisen zur Werterhaltung beiträgt.

Federal Reserve: US-Notenbank, die die Zinssätze und die Geldpolitik kontrolliert.

Häufig gestellte Fragen zur Korrelation zwischen Bitcoin und M2

1. Was ist die Bitcoin-M2-Korrelation?

A: Sie beschreibt, wie der Bitcoin-Preis häufig den Veränderungen der M2-Geldmenge folgt.

2. Steigt Bitcoin immer, wenn M2 wächst?

A: Nein. Externe Schocks und Regulierungsmaßnahmen können dieses Muster unterbrechen, selbst wenn die Liquidität steigt.

3. Wie lange nach dem M2-Wachstum reagiert Bitcoin?

A: CryptoSlate hat festgestellt, dass Bitcoin oft 8 bis 12 Wochen später reagiert, manchmal sogar bis zu 90 Tage.

4. Wie hoch ist das aktuelle Niveau der M2-Geldmenge?

A: CoinSpeaker berichtete, dass die US-M2-Geldmenge mit über 21,9 Billionen US-Dollar auf einem Rekordhoch steht.

Read More: Bitcoin und M2: Wird eine Liquidität von 21,9 Billionen Dollar den BTC-Kurs über 130.000 Dollar treiben?">Bitcoin und M2: Wird eine Liquidität von 21,9 Billionen Dollar den BTC-Kurs über 130.000 Dollar treiben?