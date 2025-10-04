i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Dankzij grote aanwezigheid op sociale media en ondersteuning van de community, heeft Dogecoin een toonaangevende meme coin cultuur gecreëerd. Andere meme coins kunnen deze betrokkenheid niet evenaren, mede omdat de culturele belangen van het token te consistent is. Ondertussen heeft SpacePay al meer dan 1,38 miljoen dollar opgehaald met een betalingsinfrastructuur die consistentie biedt zonder afhankelijk te zijn van trends of de community. Door deze aanpak hebben ze dus geen last van trends die dalen en hoeven ze geen aandacht te trekken, het project zelf biedt waarde. Langetermijnconsistentie is beter dan afhankelijkheid van trends Waardestijgingen bij meme coins zijn er vaak bij trends op sociale media. Helaas is deze waardestijging tijdelijk, wanneer de meme coin niet meer relevant is daalt de waarde al snel. Hierdoor moeten meme coins zorgen dat ze altijd relevant blijven en dat doen ze vaak door nieuwe content, campagnes en activiteiten waarbij de community bepaalde taken moet uitvoeren. Dit zorgt voor nieuwe investeerders en interesse. Bij SpacePay is er een instant settlement-functie. Dit wil zeggen dat ondernemers fiat geld ontvangen wanneer klanten betalen met crypto in hun winkels. Met deze echte bruikbaarheid in het dagelijks leven, is het project niet afhankelijk van de community of marketing. Bij SpacePay is er sprake van vaste transactiekosten van 0,5%. Deze inkomsten van het platform zorgen ervoor dat er altijd geld binnenkomt, zonder dat het afhangt van hoe betrokken de community is met het project. Ook wanneer meme coins minder aandacht krijgen van de community, blijft SpacePay gewoon doorgaan en blijven ze ontwikkelen. Een concurrentievoordeel wordt door de verbeteringen in de bedrijfsinfrastructuur gecreëerd. SpacePay blijft en meme coins komen en gaan Betalen met crypto in winkels is voor beide de consument en de winkelier handig en eenvoudig. Het systeem werkt met de al bestaande Android kassasystemen in de winkel. Betalen kan met meer dan 325 wallet providers. Het maakt niet uit wat de situatie is met meme coins, jij kunt gewoon betalingen verrichten. Dit zorgt voor universele compatibiliteit terwijl individuele meme coins moeten hopen op sociale relevantie. Het is ook mogelijk om inkomsten te delen via de SPY tokens waardoor je inkomstenstromen uit daadwerkelijke transactievolume kan halen. CorporateLiveWire heeft SpacePay al een erkenning gegeven van “Beste nieuwe betaalplatform van het jaar” bij de Global Awards 2022/23. Dit bevestigt dat de infrastructuurbenadering van SpacePay duurzame bedrijfswaarde creëert in plaats van een korte hype. SpacePay overleeft sociale media trends Algoritmes van sociale media, platformwijzigingen of de aandacht die verschuift naar een ander project, is niet meer belangrijk door de zakelijke relaties van SpacePay die voor stabiliteit zorgen. Deze samenwerkingen zorgen voor blijvende waarde die niet afhankelijk is van trends. Marktvalidatie vindt plaats via metingen van de hoeveelheid transacties, niet via betrokkenheid op social media of de uitkomst van grote marketingcampagnes. Prestaties van het bedrijf zelf zijn belangrijker dan culturele trends die na een korte tijd verdwijnen. Op lange termijn zijn er groeivooruitzichten doordat ze hun netwerk gaan uitbreiden en er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn. Hierdoor hoef je niet meer te hopen op relevantie op jouw meme coins of op sociale media trends. In plaats van te concurreren om aandacht, focussen ze zich op een zakelijke aanpak van het platform. Op dit moment kunnen deelnemers toegang krijgen tot de presale van 1,38 miljoen dollar door een crypto wallet te koppelen aan het platform van SpacePay. Selecteer hoeveel SPY tokens je wil aanschaffen tegen de huidige prijs van 0,003181 dollar. Je kunt met alle ondersteunende cryptocurrencies vervolgens je transactie voltooien.

DOE NU MEE MET DE SPACEPAY (SPY) PRESALE
Website | (X) Twitter | Telegram

Het bericht Dogecoin is de leider als het gaat om meme coins, maar Spacepay zorgt voor blijvende waarde is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 