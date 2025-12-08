Crypto analist waarschuwt: Bitcoin downtrend kan doorzetten – LiquidChain presale blijft groeien

Volgens een zeer bekende crypto expert blijkt uit een technische analyse van de Bitcoin koers een mid-cycle correctie niet waarschijnlijk. Sterker nog: CryptoBullet stelt dat elk herstel van Bitcoin kleiner wordt, en er steeds grotere verliezen zullen ontstaan. Het momentum begint steeds verder te vervallen, en de cycle geeft aan dat dit nog niet het einde is. Desondanks doet de presale van LiquidChain ($LIQUID) het nog steeds erg goed, met constante inflows. Met name de functionaliteit van de token zorgt ervoor dat veel traders nu al instappen. LiquidChain verenigt de grootste blockchains De belangrijkste blockchains samensmelten met een single execution layer? Het is de ambitie van het team achter het nieuwe crypto platform LiquidChain. Deze moet zorgen voor een mix van de marktkapitalisatie van Bitcoin met de DeFi mogelijkheden van Ethereum en de snelheid van Solana. Liquiditeit stroomt hierin vrij rond zonder wrappers. De eigen token van het netwerk, $LIQUID, heeft een totale voorraad van 11.8 biljoen stuks. Problemen en beperkingen die traders nu elke dag ondervinden moeten dankzij HyperLiquid weggenomen worden. Nu kan liquiditeit op één chain bijvoorbeeld niet gemakkelijk interageren met die op een ander netwerk. Dit isoleert markten en tokens, en leidt tot gefragmenteerde trading. In de visie van LiquidChain zal er een enkele ‘Layer 3’ gebouwd worden, die boven alles staat en Bitcoin, Ethereum en Sol met elkaar real time integreert. Dit zal kunnen via een gezamenlijke liquiditeitspool waarin elke token zich gedraagt alsof ze allen op dezelfde chain behoren. De engine van LiquidChain is gebouwd op de Solana Virtual Machine, wat zorgt voor zeer snelle dApps, prediction markets of zelfs complexe lending en borrowing systemen. Sommige experts en analisten denken dat dit nieuwe framework een nieuwe fase voor DeFi zal openen: het staat ontwikkelaars toe om apps en tools te ontwikkelen die ongeacht chain snel voor iedereen beschikbaar zijn. De presale van LiquidChain is inmiddels begonnen. Het model van ‘verenigde blockchains’ lijkt op een ideaal moment te komen: traders willen graag kunnen handelen met minder stappen, minder risico’s en minder kosten. Een gedeelde pool van de grootste tokens zou zomaar de volgende grote trend in de ontwikkeling van het blockchain landschap kunnen zijn. Waarom Bitcoin op het punt staat om te vallen Op 26 november postte de bekende analist CryptoBullet zijn Bitcoin verwachting voor de komende periode. Hij legt uit dat eerder in deze cycle Bitcoin een indrukwekkende rebound heeft laten zien, die gevolgd werd door steeds kleinere stijgingen. Elke rally was echter kleiner dan de voorgaande, terwijl correcties juist steeds verder groeiden. This cycle we’ve had 4 major corrections Each time the correction becomes more aggressive and the pumps are getting smaller and smaller. Buyers are clearly exhausted. The current correction is the biggest and most aggressive one. This time $BTC just plummeted. So I'm not… pic.twitter.com/peiEAg7vvd — CryptoBullet (@CryptoBullet1) November 26, 2025 Dit wekt de indruk dat kopers simpelweg niet langer de druk van verkopers kunnen neutraliseren. Hierdoor ontstaat een structuur die vaak gezien wordt voorafgaand aan een ‘lower high’. Dit is doorgaans een teken dat een verdere afkoelingsperiode aanstaande is. Volgens CryptoBullet is het goed mogelijk dat Bitcoin in de huidige cycle geen nieuwe All-Time High meer gaat noteren. De groene candles die eerder domineerden, zijn inmiddels omgeslagen in indicatoren van twijfel en nervositeit. Wanneer twijfel de overhand krijgt zullen veel traders Bitcoin links laten liggen. Kansen lijken te liggen bij sterke altcoin projecten die gericht zijn op blockchain infrastructuur. Tijdens een dergelijk marktmoment kunnen met name crypto presales de aandacht van investeerders pakken, zeker wanneer er iets fundamenteel nieuws kan ontstaan. Waarom LiquidChain de beste altcoin kan worden tijdens marktovergang Nu de marktovergang van Bitcoin naar altcoins plaatsvind, lijkt LiquidChain een briljante timing gevonden te hebben. Tijdens de presale zal niet alleen de token geïntroduceerd worden, maar begint men ook met het L3 testnet te experimenteren en komen developer tools beschikbaar. In de volgende fase zal de token gelanceerd worden op exchanges en treden de liquidity pools in werking. Hierdoor zijn de cross-chain swaps direct mogelijk. Tijdens de mainnet fase zal er onder meer geïnvesteerd worden in real protocols, systemen voor crypto derivaten, modules voor crypto lending en bredere partnerschappen. Hierdoor zien veel traders LiquidChain als een altcoin voor de lange termijn, en dus niet als een speculatieve investering voor de korte termijn. De potentie om de beste eigenschappen van Bitcoin, Ethereum en Solana gezamenlijk aan te bieden lijkt een belangrijke volgende stap in de toekomst van multi-chain DeFi te kunnen worden. LiquidChain verenigt op haar layer alle grote blockchains Ook belangrijk om te vermelden zijn de staking rewards van het platform. Wie de token nu koopt en vastzet in een staking contract krijgen enorme rewards tot wel 15.000%! In zeer korte tijd zijn er al 3,6 miljoen tokens in de staking pool geplaatst. Traders die nu staken kunnen zodoende enorme sommen $LIQUID bovenop hun investering krijgen, lang voordat gecentraliseerde exchanges hun $LIQUID markten openen. Hierdoor hebben de vroegste investeerders een zeer luxe uitgangspositie, zeker wanneer de bredere crypto markt de voordelen van de ‘unified execution layer’ ontdekt. Hoe investeer je in deze presale crypto? De presale van $LIQUID trekt flink de aandacht van investeerders, met name omdat de markt voor Bitcoin snel krimpt en traders op zoek zijn naar nieuwe ideeën en narratieven. De propositie van LiquidChain zorgt ervoor dat de token tot een van de meest veelbelovende altcoins van deze cycle behoort. Tokens kunnen eenvoudig en snel gekocht worden: je dient op de website van LiquidChain je crypto wallet (bijvoorbeeld MetaMask of Best Wallet) te koppelen en vervolgens aan te geven hoeveel $LIQUID je kopen wilt. Bevestig de transactie om de tokens direct te kopen. Het is mogelijk om bij het kopen de tokens direct in een smart staking contract te plaatsen. Hiermee begin je meteen met het verzamelen van extra rendement. Wie nog geen crypto heeft, kan overigens ook met zijn creditcard betalen. Nu naar LiquidChain