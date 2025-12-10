niggaliquid to Turkish Lira Conversion Table
NL to TRY Conversion Table
- 1 NL0.00 TRY
- 2 NL0.01 TRY
- 3 NL0.01 TRY
- 4 NL0.02 TRY
- 5 NL0.02 TRY
- 6 NL0.03 TRY
- 7 NL0.03 TRY
- 8 NL0.03 TRY
- 9 NL0.04 TRY
- 10 NL0.04 TRY
- 50 NL0.22 TRY
- 100 NL0.43 TRY
- 1,000 NL4.33 TRY
- 5,000 NL21.66 TRY
- 10,000 NL43.32 TRY
The table above displays real-time niggaliquid to Turkish Lira (NL to TRY) conversions across a range of values, from 1 NL to 10,000 NL. It provides a quick reference for commonly checked NL amounts using the latest TRY market rates. This is useful for estimating values from small transactions to large holdings. If you are looking for custom NL to TRY amounts, please use the tool converter above.
TRY to NL Conversion Table
- 1 TRY230.8 NL
- 2 TRY461.6 NL
- 3 TRY692.5 NL
- 4 TRY923.3 NL
- 5 TRY1,154 NL
- 6 TRY1,385 NL
- 7 TRY1,615 NL
- 8 TRY1,846 NL
- 9 TRY2,077 NL
- 10 TRY2,308 NL
- 50 TRY11,541 NL
- 100 TRY23,083 NL
- 1,000 TRY230,834 NL
- 5,000 TRY1,154,170 NL
- 10,000 TRY2,308,340 NL
The table above shows real-time Turkish Lira to niggaliquid (TRY to NL) conversions across a range of amounts, from 1 TRY to 10,000 TRY. It serves as a quick reference to see how much niggaliquid you can get at current rates based on commonly used TRY amounts. For custom values not listed, please use the converter above.
niggaliquid (NL) is currently trading at TL 0.00 TRY , reflecting a -7.37% change over the past 24 hours. The 24-hour trading volume stands at TL2.26M with a fully diluted market capitalisation of TL-- . For a deeper look at live trends, charts, and historical data, visit our dedicated niggaliquid Price page.
--
Circulation Supply
2.26M
24-Hour Trading Volume
--
Market Cap
-7.37%
Price Change (1D)
TL 0.000111
24H High
TL 0.0000987
24H Low
The NL to TRY trend chart above displays both live prices and historical movements. You can switch between timeframes—24 hours, 7 days, 30 days, 90 days, and more—to analyse short- and long-term trends, identify market patterns, and track niggaliquid's fluctuations against TRY. This visual tool helps support informed trading and investment decisions. For the most up-to-date market information, check the current niggaliquid price.
NL to TRY Conversion Summary
As of | 1 NL = 0.00 TRY | 1 TRY = 230.8 NL
Today, the exchange rate for 1 NL to TRY is 0.00 TRY.
Buying 5 NL will cost 0.02 TRY and 10 NL is valued at 0.04 TRY.
1 TRY can be traded for 230.8 NL.
50 TRY can be converted to 11,541 NL, excluding any platform or gas fees.
The conversion rate of 1 NL to TRY has changed by -16.96% in the last 7 days.
In the last 24 hours, the rate has fluctuated by -7.37%, reaching a high of 0.00472826870144284 TRY and a low of 0.00420432541290458 TRY.
One month ago, the value of 1 NL was 0.011531012049374569 TRY, which represents a -62.50% change in its current value.
In the last 90 days, NL has changed by -0.1660687239589645 TRY, resulting in a -97.47% change in its value.
All About niggaliquid (NL)
Now that you have calculated the price of niggaliquid (NL), you can learn more about niggaliquid directly at MEXC. Learn about NL past, present, and future. Explore its highest ATH, how to buy niggaliquid, trading pairs, and more.
NL to TRY Conversion Volatility and Price Trends
In the past 24 hours, niggaliquid (NL) has fluctuated between 0.00420432541290458 TRY and 0.00472826870144284 TRY, reflecting short-term market volatility. Over the last 7 days, the price ranged from a low of 0.00420432541290458 TRY to a high of 0.006010438862825088 TRY. You can view detailed NL to TRY price movements and volatility data for the past 24 hours, 7 days, 30 days, and 90 days in the table below.
|Last 24 hours
|Last 7 days
|Last 30 days
|Last 90 days
|High
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|TL 0.42
|Low
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|Average
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|TL 0
|Volatility
|+11.50%
|+34.67%
|+69.34%
|+306.91%
|Change
|-5.70%
|-17.49%
|-62.68%
|-97.47%
niggaliquid Price Forecast in TRY for 2026 and 2030
niggaliquid’s price outlook is shaped by market demand, adoption trends, institutional involvement, and broader economic factors. Using a projected 5% annual growth rate, here are some potential NL to TRY forecasts for the coming years:
NL Price Prediction for 2026
By 2026, niggaliquid could reach approximately TL0.00 TRY, assuming consistent annual growth from the current price level.
NL Price Prediction for 2030
By 2030, NL may rise to around TL0.01 TRY, following the same long-term growth model.
These estimates are hypothetical and intended as directional forecasts, not financial advice. For more insights, including short-term forecasts and long-term predictions up to 2040, visit our niggaliquid Price Prediction page for detailed market outlooks and future scenarios.
NL Trading Pairs Available on MEXC
NL/USDT
|Trade
The table above shows a list of NL Spot trading pairs, covering markets where niggaliquid is directly exchanged with major cryptocurrencies such as USDT, USDC, and more. Spot trading allows users to buy or sell NL at current market prices without using leverage.
Futures
Explore NL Futures trading pairs from the most popular Perpetual Futures contracts that allow long and short positions. MEXC is a leading platform in crypto derivatives, offering up to 500x leverage, deep liquidity and a wide selection of niggaliquid futures markets for strategic trading.
Learn How to Buy niggaliquid
Looking to add niggaliquid to your portfolio? Whether you are just getting started or looking to expand your holdings, MEXC makes it easy to buy crypto through credit card, bank transfer, peer-to-peer (P2P) markets, Spot trading, and various options.
Explore the full guide: How to Buy niggaliquid › or Get started now ›
NL and TRY in USD Terms: Overview and Insights
niggaliquid (NL) vs USD: Market Comparison
niggaliquid Price Overview
- Current Price (USD): $0.0001017
- 7-Day Change: -16.96%
- 30-Day Trend: -62.50%
Why Do Crypto Prices Fluctuate?
- Market Sentiment: News, social media trends, or whale activity can trigger sharp moves.
- Adoption & Utility: Updates to the network, usage growth, or partnerships can influence long-term value.
- Macroeconomics: Inflation, interest rates, and the strength of the US dollar can affect crypto demand.
- Regulatory Changes: Announcements from governments or financial authorities often move the market.
Why This Matters
- A rising price means your crypto is gaining value, which is good for sellers.
- A falling price may offer a buying opportunity. However, it also carries risk.
USD: The Global Benchmark for Crypto Prices
Most cryptocurrencies, including NL, are priced in US dollars (USD) across global crypto exchanges, regardless of your local currency.
So whether you are converting to TRY, the USD price of NL remains the primary market benchmark.
[NL Price] [NL to USD]
Turkish Lira (TRY) vs USD: Market Snapshot
Exchange Rate Overview
- Current Rate (TRY/USD): 0.023473241127155934
- 7-Day Change: -0.88%
- 30-Day Trend: -0.88%
Why Do Exchange Rates Fluctuate?
- Interest Rates: Central banks raising or lowering rates influence investor behaviour.
- Inflation: Lower inflation helps a currency hold its value.
- Economic Indicators: Data like GDP growth, employment, and trade balance impact confidence.
- Market Sentiment: News, policy changes, or political shifts can trigger rapid changes.
Why This Matters
- A stronger TRY means you will pay less to get the same amount of NL.
- A weaker TRY means you will pay more, even if the crypto's USD price did not change.
Want to Take Advantage of the Current Rate?
Buy NL securely with TRY on our Buy Crypto channels.
What Influences the NL to TRY Exchange Rate?
The exchange rate between niggaliquid (NL) and Turkish Lira (TRY) is influenced by a range of global and local factors. If you are interested to trade or invest in NL, understanding what drives this conversion can help you make more informed decisions.
1. Market Sentiment and News
Crypto markets are highly reactive to sentiment. Positive developments, such as major partnerships, increased adoption, or favourable media coverage-can drive up demand and increase the NL to TRY rate. On the flip side, negative press, security issues, or regulatory actions may result in price drops.
2. Government Regulation and Legal Clarity
The regulatory environment in both the cryptocurrency's key markets and TRY-issuing countries plays a major role. Supportive policies can increase confidence and adoption, pushing rates higher. On the other hand, restrictive or unclear regulations often introduce market uncertainty.
3. TRY Currency Strength and Local Economic Indicators
Traditional economic factors like interest rates, inflation, and GDP performance directly influence TRY's strength. When TRY weakens due to inflation or policy changes, investors may seek alternatives like NL, increasing demand and raising the exchange rate.
4. Blockchain and Technology Developments
For cryptocurrencies like niggaliquid, improvements in technology such as network upgrades, scalability solutions, or ecosystem expansion-often lead to increased adoption and price growth. These changes can enhance investor confidence and influence exchange rates positively.
5. Global Financial Events and Market Trends
Macroeconomic trends such as global inflation fears, geopolitical tensions, or changes in interest rates by central banks can prompt a shift toward digital assets as a store of value. In uncertain times, demand for NL may rise, impacting its conversion to TRY.
Convert NL to TRY Instantly
Use our real-time NL to TRY converter to track the latest rates. Whether you are planning a trade or watching market trends, our tool offers up-to-the-minute pricing and historical charts to help you stay informed.
How to Convert NL to TRY?
Enter the Amount of NL
Start by entering how much NL you want to convert into TRY using our real-time converter. The system instantly calculates the value based on the latest market rate. You can also choose a different cryptocurrency or fiat currency if needed.
Check the Live NL to TRY Rate
See the most accurate and up-to-date NL to TRY exchange rate. To make smarter decisions, browse the rest of the page to learn what affects the conversion rate and explore more insights about NL and TRY.
Convert or Get Started on MEXC
Ready to add NL to your portfolio? Learn how to buy NL with our step-by-step beginner guide, or sign up on MEXC to start trading instantly. MEXC offers one of the largest selections of cryptocurrencies with competitive rates and low fees.
Frequently Asked Questions
How is the NL to TRY exchange rate calculated?
The NL to TRY exchange rate calculation is based on the current value of NL (often in USD or USDT), converted to TRY using institutional-grade FX rates. The rate reflects real-time market pricing pulled from deep global liquidity sources.
Why does the NL to TRY rate change so frequently?
NL to TRY rate changes so frequently because both niggaliquid and Turkish Lira are constantly influenced by global news, supply/demand, and market activity. Thus, their prices can shift every few seconds, especially during periods of high volatility.
What's the difference between the displayed rate and what I actually receive when converting?
The displayed NL to TRY rate is real-time and reflects market conditions. However, actual conversion rates may vary slightly due to slippage, network delays, or platform spreads at the moment of execution.
Can the NL to TRY rate vary between exchanges?
Yes. Pricing differences can occur due to variations in trading volume, liquidity, regional demand, and fee structures across platforms.
Why might the NL to TRY rate be higher or lower today compared to yesterday?
Rates can change due to a range of factors. It includes macroeconomic news, investor sentiment, central bank announcements, inflation reports, or crypto-specific developments like protocol upgrades or ETF approvals.
Is now a good time to convert NL to TRY or should I wait?
There is no guaranteed “right” time. Check price trends, look at historical data, and consider both global economic factors and market sentiment to inform your decision.
What tools can help me time my NL to TRY conversion better?
Live charts, moving averages, volume trends, RSI, and market news all provide useful signals. Some users also set price alerts to act at key thresholds.
How can I understand the trend of NL against TRY over time?
You can understand the NL against TRY price trend by using the interactive chart on this page to compare historical pricing, spot trends, and identify past volatility zones.
How do news and regulations affect the NL to TRY rate?
Yes. Local regulation, inflation data, interest rate changes, or geopolitical events can strengthen or weaken TRY, impacting the conversion rate even if NL stays flat.
What crypto-specific events can influence the NL to TRY exchange rate?
niggaliquid halvings, Ethereum upgrades, whale movements, ETF approvals, and exchange listings often drive price spikes or drops, which directly affect the NL to TRY rate.
Can I compare the NL to TRY rate with other currencies?
Yes. Our converter allows you to switch easily between other fiat currencies or cryptocurrencies to find the most favourable conversion rates.
How do I know if the NL to TRY rate is fair?
Simply check the rate against major market indexes or on multiple exchanges. Our converter pulls from real-time, aggregated data to ensure competitive pricing.
What is the best way to monitor the NL to TRY rate over the day?
Bookmark this page or the niggaliquid price page, and use the live price chart to track intra-day movements and spot potential entry points.
Is the NL to TRY conversion rate affected by weekends or holidays?
Yes, crypto trades 24/7, but TRY markets and liquidity can slow on weekends or holidays. This could potentially widen spreads or reduce price stability.
Can I set a target NL to TRY price and convert when it hits?
While the converter doesn't execute trades, you can set alerts or use limit orders on MEXC's trading platform to automate execution based on price targets.
Where can I learn more about what influences niggaliquid and the Turkish Lira?
You may browse through the page above for in-depth content on macro factors, market drivers, and historical performance insights for both niggaliquid and the British Pound.
What is the difference between converting NL to TRY and trading it?
Converting is a 1:1 value check. It means that you are converting your TRY into NL of equal value. Meanwhile, trading involves buying/selling on the open market, often with more control (and risk) through tools like limit orders and leverage.
Is NL to TRY a common reference for crypto investors?
Most investors monitor NL prices in USD or stablecoins like USDT, which serve as global benchmarks. Still, NL to TRY can be valuable for users looking to assess real-world value, hedge against local currency fluctuations, or plan region-specific cash-outs.
What happens to the NL to TRY rate during major economic events?
During inflation reports, rate hikes, or crises, fiat volatility increases, it may either weaken or strengthen TRY against crypto, depending on global investor response.
How does MEXC ensure accurate and competitive NL to TRY rates?
MEXC aggregates rates from deep global liquidity pools, applies low spreads, and updates pricing in real time to reflect live market conditions, ensuring fairness and transparency.
niggaliquid News and Market Updates
FINRA: interesse in crypto onder Amerikaanse beleggers vlakt af terwijl risicobereidheid daalt
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Een nieuw onderzoek van FINRA laat zien dat Amerikanen nog steeds in crypto zitten, maar een stuk voorzichtiger zijn geworden. Ongeveer 27% van de beleggers heeft crypto, net als in 2021. Het echte verschil zit nu in de vraag wie er nog wil bijstorten of voor het eerst wil instappen. Dat maakt dit belangrijk crypto nieuws voor iedereen die zich afvraagt wat gaat crypto doen in de komende jaren. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Minder nieuwe kopers, dezelfde groep houders FINRA ziet dat het aandeel beleggers met crypto gelijk blijft. De groep die al een positie heeft, verkoopt dus niet massaal. Toch is de energie er een beetje uit. In 2021 dacht nog een derde van de ondervraagden na over een eerste aankoop of een extra aankoop. In 2024 is dat gedaald naar 26%. Tweet van Mati.quantum over FINRA onderzoek – bron: X De boodschap is dat er minder FOMO is. Veel mensen kennen crypto inmiddels, hebben het misschien al een keer uitgeprobeerd en zijn nu kritischer. De hype van 2020 en 2021, waarin iedereen tegelijk in de markt sprong, ligt achter ons. De toekomst van crypto lijkt daarmee minder te draaien om snelle winst en meer om rustig bouwen aan een positie. Lees ook ons artikel hoe Harvard honderden miljoenen verdient met Bitcoin. Risicobereidheid zakt, vooral bij jonge beleggers Dezelfde studie laat zien dat Amerikanen in het algemeen minder risico willen nemen. Het aandeel beleggers dat zegt “grote risico’s” te durven nemen, daalde van 12% naar 8%. Bij mensen onder de 35 jaar is de klap het grootst. Daar zakt de groep durfallen van 24% naar 15%. Tegelijk vindt nu 66% van de deelnemers dat crypto een risicovolle belegging is, tegenover 58% in 2021. De crashes van de afgelopen jaren, mislukte projecten en hoge rentes hebben hun sporen achtergelaten. Wie nu naar crypto nieuws kijkt, ziet minder succesverhalen en meer waarschuwingen. Dat maakt veel beleggers voorzichtig. Bekijk hier de populaire crypto’s van het moment. Hoge rente en “veilige” assets trekken geld weg bij crypto FINRA wijst ook op de economische omgeving. Rentes zijn hoger dan tijdens de vorige grote bullmarkt. Spaargeld, staatsleningen en andere “veilige” producten leveren weer wat op. Voor veel gezinnen voelt dat comfortabeler dan een crypto die in een week tien procent op en neer kan gaan. Daarmee verandert ook de typische vraag wat gaat crypto doen. Tijdens de pandemie was het antwoord vaak “hard omhoog, iedereen stapt in”. Nu schuift de focus naar “heeft het een plek naast mijn andere beleggingen en zo ja, hoe groot mag die zijn?”. Crypto wordt minder gezien als loterij en meer als een aparte, risicovolle hoek van de portefeuille. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Wat gaat crypto doen in Europa? De studie gaat over de VS, maar zegt ook iets over Europa. Hier groeit het regelwerk rond digitale assets, met duidelijke kaders zoals MiCA. Tegelijk werken grote banken aan eigen oplossingen. In landen als Spanje en Duitsland kun je via je bankapp al Bitcoin of een paar grote altcoins kopen. JUST IN: BANKING GIANT BBVA TO LAUNCH #BITCOIN BUYING AND SELLING ACROSS ALL OF EUROPE THEY HAVE 77 MILLION CUSTOMERS 🔥 pic.twitter.com/99ghTJSkCz — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) October 2, 2025 Toch zie je ook hier dat mensen niet meer massaal tegelijk instappen. Sparen is aantrekkelijker geworden door de hogere rente. Veel gezinnen voelen de druk van inflatie en denken twee keer na voordat ze geld in iets volatiels stoppen. De volgende fase van adoptie lijkt daarom langzamer en rustiger te verlopen. Minder roulette, meer plannen. Toekomst crypto is minder hype en een meer volwassen markt De cijfers van FINRA laten zien dat crypto niet is verdwenen. Het bezit blijft gelijk, de bekendheid is hoog, maar de stroom nieuwe beleggers wordt kleiner. Dat past bij een markt die volwassen wordt. De toekomst crypto hangt dan minder af van korte hypes en meer van stabiele vraag van partijen die weten wat ze doen. Voor Bitcoin en andere grote altcoins kan dat zelfs gezond zijn. Minder paniekgolven, minder extreme pieken die daarna hard terugvallen. Instellingen, banken en gereguleerde producten schuiven langzaam naar voren. Crypto nieuws gaat dan minder over meme coins en meer over regels, adoptie en gebruik in het dagelijks leven. Wie vooruit kijkt, ziet dus geen verdwijnende markt, maar een voorzichtige markt. Beleggers blijven, maar worden kieskeuriger. De vraag wat gaat crypto doen verschuift van “exploderen of crashen” naar “hoe past dit op lange termijn in mijn totale vermogen?”. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met manieren om geld te verdienen met crypto. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht FINRA: interesse in crypto onder Amerikaanse beleggers vlakt af terwijl risicobereidheid daalt is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.2025/12/09
Bitcoin januari-rally blijft uit volgens 21Shares, wat betekent dat voor 2026?
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Een medeoprichter van 21Shares, Ophelia Snyder, doet een teleurstellende uitspraak voor Bitcoin (BTC) liefhebbers. Volgens Snyder komt er namelijk geen Bitcoin rally in de eerste maand van 2026, terwijl dat begin dit jaar nog wel gebeurde. Ondertussen doet Tom Lee juist een zeer bullish uitspraak, waarbij hij juist een nieuwe all-time high (ATH) voorspelt in januari. Wat gaat Bitcoin doen? En hoe kunnen Nederlandse beleggers zich het beste voorbereiden? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Geen Bitcoin rally in januari volgens Ophelia Snyder Begin 2025 zag de Bitcoin koers een flinke rally, waarbij BTC van een waarde van $ 91K naar een destijds nieuwe piek van $ 109K steeg. Volgens Ophelia Snyder zal Bitcoin deze bullish beweging echter niet herhalen. Zij geeft aan dat de huidige markt erg volatiel is en de factoren die daaraan bijdragen, zullen volgens Snyder niet snel veranderen. 21Shares co-founder Ophelia Snyder:“Hard for Bitcoin to repeat Jan 2025 gains in 2026. Volatility drivers won’t resolve soon — another Jan pump depends on broader sentiment, not just ETF rebalancing.” #Bitcoin #BTC pic.twitter.com/guhSlsPYod — ChartCipher (@Rahuldhole4) December 5, 2025 Wat de Bitcoin koers gaat doen, hangt volgens Snyder volledig af van het sentiment op de markt. Momenteel staat de Fear and Greed Index van CoinMarketCap bijvoorbeeld nog op “Fear” met een score van 25. Wel erkent de 21Shares oprichter dat de maand januari historisch gezien veel nieuwe instromen kent, bijvoorbeeld vanuit Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF’s). Dit komt omdat beleggers deze maand vaak gebruiken om hun portfolio’s opnieuw in te richten. De markt is momenteel echter zo bearish dat de instroom en herpositionering van beleggers mogelijk te weinig invloed zal hebben. Bitcoin koers bereikt volgens Tom Lee juist een nieuwe ATH Terwijl Snyder geen rally verwacht in januari, gaf Tom Lee onlangs juist aan dat hij verwacht dat Bitcoin die maand een nieuwe ATH gaat neerzetten. Volgens hem is het onwaarschijnlijk dat BTC in december al een nieuw record bereikt, maar hij verwacht op zijn minst dat Bitcoin weer boven de $ 100k uitkomt. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Crypto 2026: Wat gaat Bitcoin doen? Volgens de gegevens van CoinMarketCap werd de huidige ATH van Bitcoin, $ 126.198, behaald in oktober dit jaar, vlak voor de crash van 10 oktober. De crash zorgde voor een enorme liquidatieronde, waarbij de market cap van Bitcoin een duikvlucht nam van $ 2,4 biljoen naar de huidige $ 1,8 biljoen. Op het moment van schrijven, handelt BTC op een waarde van $ 91K. Volgens analisten zijn er duidelijke signalen van stabilisatie van de Bitcoin koers. Bitcoin koers – Bron: CoinMarketCap Hoewel Snyder geen Bitcoin rally verwacht, geeft zij wel aan dat deze correctie een reactie is op de risicomijdende omstandigheden. Volgens haar heeft het dus niet te maken met fundamentele issues bij Bitcoin. Dit betekent dat de Bitcoin koers volgens Snyder mogelijk wel nieuwe hoogtes kan bereiken in de rest van 2026. Bijvoorbeeld als de vraag naar Bitcoin ETF’s blijft toenemen, overheden blijven investeren in Bitcoin en de vraag naar alternatieve stores of value blijft stijgen. Voor beleggers betekent dit dat een Dollar Cost Average (DCA)-strategie een logische stap kan zijn. Dit betekent dat je op periodieke basis belegt. Op die manier hoef je niet te timen wanneer je instapt. Tijdens dips pak je de lagere koers mee en tijdens rally’s de hogere. Daarnaast kun je in Bitcoin investeren via Europese crypto ETF’s, maar het blijft ook altijd verstandig om wat cash achter de hand te houden en niet al je vermogen te beleggen. Bitcoin rally aangedreven door nieuwe layer-2 Bitcoin heeft volgens zowel Snyder als Lee veel potentie om te groeien, al zijn ze het oneens over de timing. Wat beide analisten echter mogelijk over het hoofd zien, is de nieuwe layer-2 solution op Bitcoin, genaamd Bitcoin Hyper ($HYPER). Developers vermijden het tot nu toe om op Bitcoin te bouwen, maar door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM), opent BTC Hyper de deuren naar een nieuw ecosysteem op Bitcoin. De SVM zorgt ervoor dat Solana’s snelheid, lage kosten en efficiëntie nu naar de blockchain van BTC komen. Ook introduceert het Bitcoin Hyper hiermee smart contracts, waardoor BTC gemakkelijk ingezet kan worden in de DeFi-wereld. Met de Canonical Bridge communiceert BTC Hyper direct met Bitcoin, waardoor je gemakkelijk BTC voor $HYPER omruilt en andersom. Decentralization isn’t a switch. It’s a roadmap. Bitcoin Hyper’s path moves from a controlled launch to delegated participation, and ultimately to a fully permissionless network where the community runs sequencing, infrastructure, and verification — all anchored to Bitcoin’s… pic.twitter.com/2TL7UgY1Kv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 4, 2025 Bitcoin Hyper is momenteel nog in de presale fase en heeft daarmee al $ 29 miljoen opgehaald. Als deze crypto straks gelanceerd wordt op de exchanges, dan zal deze coin mogelijk flink exploderen en tegelijkertijd een Bitcoin rally in gang zetten. Koop daarom vandaag nog $HYPER tokens voor $ 0,013375 per stuk. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Bitcoin januari-rally blijft uit volgens 21Shares, wat betekent dat voor 2026? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.2025/12/09
Bitcoin verdedigt cruciale steunzone in aanloop naar Fed-besluit
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De Bitcoin koers stuitert omhoog vanaf een belangrijke steunzone, terwijl de markt wacht op de volgende Fed renteverlaging. Traders vragen zich af wat gaat Bitcoin doen als het besluit en de toelichting van de Fed binnen zijn. De hele crypto markt hangt nu aan hetzelfde draadje. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Bitcoin koers vast in dalend kanaal Op de daggrafiek zie je al maanden hetzelfde patroon. Vanaf de top bij de laatste rode weerstand maakt Bitcoin lagere toppen en lagere bodems. De koers beweegt netjes binnen een dalend kanaal. Dat is typisch voor een langere correctie na een sterke rally. Steun en Weerstand + Trend Bitcoin koers – bron: TradingView De laatste weken schuift de koers langs de onderkant van dat kanaal. Kopers verdedigen daar een brede blauwe steunzone. Die ligt rond de recente low, net boven de zone waar in het voorjaar ook veel volume lag. Zolang die band houdt, blijft de grotere structuur intact en is dit “gewoon” een diepe terugtest. Welke prijszones nu het belangrijkst zijn voor de Bitcoin koers Traders letten nu vooral op drie gebieden. De eerste is de korte termijn steun rond de recente dipzone onder de $ 90.000. Daar kocht de markt meerdere keren agressief op. Als de Bitcoin koers daarboven blijft, zien veel handelaren dat als teken dat sterke handen nog actief zijn. Daaronder ligt de grote blauwe steun rond ongeveer $ 80.500. Dat is op dit moment de echte scheidslijn. Een dag close onder die zone zou de dalende trend versnellen en de deur openzetten naar de lows van eerder dit jaar. Voor veel partijen is dat het niveau waar ze hun risico opnieuw beoordelen. Aan de bovenkant ligt een weerstandszone rond $ 92.000 tot $ 94.000. Daar ligt een eerdere top en de middellijn van het kanaal. Zolang Bitcoin daar niet overtuigend boven sluit, blijft de trend technisch gezien neerwaarts. Een doorbraak boven die zone zou de eerste serieuze stap zijn richting herstel. Lees ook ons artikel over Bitcoin traders die adem inhouden rond cruciale Fibonacci-zone. RSI en MACD Bitcoin koers laten voorzichtig herstel zien De RSI op de daggrafiek kroop de laatste dagen op van de onderkant van het bereik richting het midden. Deze indicator meet de kracht van kopers en verkopers. Rond 50 betekent dat de druk in balans is. Dat past bij een markt die even op adem komt na een zware daling. RSI + MACD Bitcoin koers – bron: TradingView De MACD draait ook langzaam omhoog. De lijnen komen dichter bij elkaar en de rode balkjes maken plaats voor kleine groene bars. Dat wijst op afnemend verkoopmomentum. Het is nog geen hard koopsignaal, maar het laat wel zien dat de ergste capitulatie achter ons kan liggen. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Fed renteverlaging houdt crypto markt in wachtstand Dat juist nu alles samenkomt, is geen toeval. Later deze week neemt de Fed een nieuw rentebesluit. De meeste analisten rekenen op een Fed renteverlaging van 0,25 procentpunt. Lager rente betekent goedkoper geld en meer liquiditeit. In theorie goed nieuws voor risk assets, dus ook voor de crypto markt. Tweet over rente cut van Crypto Aman – bron: X Toch gaat het niet alleen om de stap zelf. De persconferentie van Powell is minstens zo belangrijk. Blijft hij voorzichtig over inflatie en toekomstige cuts? Of laat hij ruimte voor meer verlagingen in 2026? De toon bepaalt of beleggers durven door te pakken of juist gas terugnemen. Daarom staat de Bitcoin koers nu in een smalle band gevangen. Grote partijen willen eerst horen wat de Fed zegt, voordat ze nieuwe posities opbouwen. De markt leeft toe naar het moment, maar houdt de vinger boven de knop. Scenario 1: bounce uit het kanaal In het positieve scenario houdt de steun rond de recente bodems stand en levert de Fed een renteverlaging met een redelijk vriendelijke boodschap. Dan kan de vraag wat gaat Bitcoin doen snel beantwoord worden met een bounce naar boven. Bij een dag close boven de zone $ 92.000 $ 94.000 komt de bovenkant van het kanaal in beeld. Daarna wordt de psychologische grens rond $ 100.000 weer relevant. In dat geval schuift de RSI door richting 60 en kruist de MACD stevig boven de nullijn. Dan verandert de stemming van “schade beperken” naar “kansen zoeken”. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen. Scenario 2: breuk van de steun In het negatieve scenario valt het rentebesluit tegen. Bijvoorbeeld een cut, maar met een harde waarschuwing dat verdere verlagingen traag en beperkt blijven. Of zelfs meer twijfel over inflatie. Dan kan de korte opleving snel omslaan. Als de Bitcoin koers terugvalt onder de korte termijn steun en daarna door de band rond $ 80.500 breekt, ligt een test van oudere lows voor de hand. De RSI zakt dan terug richting de onderkant van het bereik en de MACD draait opnieuw omlaag. Dat zou het signaal zijn dat deze correctie nog niet klaar is. Bitcoin verdedigt steun, Fed bepaalt het vervolg Voor nu staat vast dat Bitcoin een cruciale zone verdedigt, terwijl de tijd doortikt naar het rentebesluit. De trend is nog dalend, maar de eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar. De volgende move hangt sterk af van de Fed en de macro-data. Pas na het besluit wordt echt duidelijk wat gaat Bitcoin doen. Een overtuigende bounce boven de weerstand of toch een nieuwe leg omlaag richting de diepere steun. Tot die tijd blijft de markt gespannen, maar wachtend. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Bitcoin verdedigt cruciale steunzone in aanloop naar Fed-besluit is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.2025/12/09
Shiba Inu-whales bewegen op hoogste niveau sinds juni
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De Shiba Inu (SHIB) koers is, na een periode van forse dalingen, de afgelopen week weer opgeklommen. On chain data laat echter zien dat de crypto whale activiteit omtrent de meme coin gisteren flink explodeerde. In korte tijd is er enorm veel SHIB naar de exchanges verplaatst. Wat betekent dit voor de Shiba Inu koers? Kan Shiba Inu 1 cent worden? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Crypto whale SHIB transfers bereiken hoogtepunt Via een post op socialmediaplatform X liet intelligence platform Santiment gisteren weten dat de whale transacties van Shiba Inu gisteren enorm opliepen. Het betrof 406 transacties ter waarde van meer dan $ 100K. Dit is voor SHIB het hoogste aantal sinds 6 juni dit jaar. In de grafiek van het platform is met de paarse lijn ook het aantal SHIB tokens op exchanges te zien. Hieraan is te zien dat dit aantal in 24 uur tijd enorm toenam. Volgens Santiment werden er meer dan 1,06 biljoen SHIB tokens naar de crypto exchanges verplaatst. In totaal zit er nu 136,95 biljoen SHIB op de exchanges. De circulerende supply is 589,24 biljoen. Shiba Inu whale transacties – Bron: Santiment Deze crypto whale activiteit kan volgens Santiment enorm veel volatiliteit gaan veroorzaken. Whales bewaren hun crypto namelijk vaak in cold storages. Als zij ervoor kiezen om (een deel van) hun holdings naar de exchanges te verplaatsen, dan kan dat betekenen dat zij hun posities opnieuw willen indelen, bijvoorbeeld door de SHIB naar andere wallets te verplaatsen. Het kan echter ook een signaal zijn dat ze de meme coin willen verkopen, wat enorm kan drukken op de Shiba Inu koers. Het betekent in elk geval dat er meer tokens beschikbaar zijn op exchanges en dat alleen al druk op de waarde van de coin. Shiba Inu koers verwachting – Kan Shiba Inu 1 cent worden? Op het moment van schrijven handelt SHIB op $ 0,00000850. Dit is vergelijkbaar met de koers van 24 uur geleden (SHIB steeg slechts met 0,25%). Wel is duidelijk aan de grafiek af te lezen dat de meme coin momenteel al erg volatiel is. Vanmorgen kwam SHIB nog in de buurt van de support op $ 0,00000842 en piekte kort daarna nog op $ 0,00000861. De verwachting is dat SHIB de komende dagen volatiel blijft. Mogelijk test het dan nog de support op $ 0,00000815 of zelfs de $ 0,00000786. Met name als de whales ervoor kiezen om de SHIB die ze naar de exchanges brachten te verkopen, kan dat een flinke prijsschok veroorzaken. De Shiba Inu koers zal dan met enorm wat verkoopdruk te maken krijgen. Shiba Inu koers – Bron: TradingView Mocht de support echter standhouden, dan zullen de kopers toeslaan en worden ook weerstandsniveaus getest. Na de weerstand van $ 0,00000861 volgt de weerstand op $ 0,00000890, gevolgd door $ 0,00000935. Morgen maakt de Amerikaanse Fed een besluit over de rentes en een verlaging kan de koopdruk mogelijk gaan opvoeren. In de tussentijd verdedigt ook Bitcoin een cruciale steunzone. De 1 cent lijkt echt nog ver uit het zicht. Met 589,24 biljoen SHIB in circulatie, zou de meme coin een market cap van $ 5,8 biljoen moeten bereiken om een koers van $ 0,01 neer te zetten. Dat is voor deze meme coin niet realistisch. $ 5,8 biljoen is immers meer dan de huidige totale market cap van de gehele cryptomarkt ($ 3,07 biljoen). SHIB alternatief – Meme coin die de alpha doge wil worden Terwijl de $ 0,01 onrealistisch is, is Shiba Inu op basis van de huidige market cap van $ 5 miljard, na de populaire crypto Dogecoin (DOGE), nog altijd de grootste meme coin op de markt. Op dit moment is er echter een nieuwe doge meme coin verkrijgbaar in de presale. Als deze straks beschikbaar komt op de exchanges, zullen SHIB en DOGE zich moeten schrapzetten. Maxi Doge ($MAXI) heeft het namelijk gemunt op de eerste plek. Zoals je op het eerste oog wellicht doorhebt, is Maxi Doge het neefje van Dogecoin. Maxi had het echter niet gemakkelijk als kleine doge. Hij keek toe hoe zijn neef alle aandacht kreeg met zijn vriendelijke lach, terwijl Maxi zelf door iedereen genegeerd werd. Op een dag besloot Maxi echter het roer om te gooien en zijn spieren te kweken. Nu is hij eindelijk klaar om de strijd met zijn neef aan te gaan en de enige echte alpha doge te worden. Maxi Doge introduceert een uniek PoW² protocol. Dit staat voor Proof of Workout en Proof of Winning. Daarom organiseert het project trading competities zodat de leden uit de $MAXI-community zelf ook kunnen bewijzen wat ze waard zijn. Om je aan te sluiten bij deze community met gym-bro humo en 1000x energie, koop je $MAXI vandaag voor $ 0,000272 per stuk. Nu naar Maxi Doge i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Shiba Inu-whales bewegen op hoogste niveau sinds juni is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.2025/12/10
Explore More About niggaliquid
niggaliquid Price
Learn more about niggaliquid (NL) and track real-time price with live charts, trends, historical data, and more.
niggaliquid Price Prediction
Explore NL forecasts, technical insights, and market sentiment to better understand where niggaliquid may be headed.
How to Buy niggaliquid
Want to buy niggaliquid? Discover multiple purchase methods and follow our step-by-step guide to get started on MEXC.
NL/USDT (Spot Trading)
Trade NL/USDT with real-time execution, deep liquidity, and low fees on MEXC's Spot trading platform.
NL USDT (Futures Trading)
Go long or short on NL with leverage. Explore NL USDT futures trading on MEXC and capitalise on market swings.
Discover More niggaliquid to Fiat Conversions
Other Cryptocurrencies to TRY Conversions
Why Buy niggaliquid with MEXC?
MEXC is known for its reliability, deep liquidity, and diverse token selections, making us one of the best crypto platforms to buy niggaliquid.
Join millions of users and buy niggaliquid with MEXC today.
Disclaimer
Cryptocurrency prices are subject to high market risks and price volatility. You should invest in projects and products that you are familiar with and where you understand the risks involved. You should carefully consider your investment experience, financial situation, investment objectives and risk tolerance and consult an independent financial adviser prior to making any investment. This material should not be construed as financial advice. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of your investment can go down as well as up, and you may not get back the amount you invested. You are solely responsible for your investment decisions. MEXC is not responsible for any losses you may incur. For more information, please refer to our Terms of Use and Risk Warning. Please also note that data relating to the above-mentioned cryptocurrency presented here (such as its current live price) are based on third party sources. They are presented to you on an “as is'' basis and for informational purposes only, without representation or warranty of any kind. Links provided to third-party sites are also not under MEXC’s control. MEXC is not responsible for the reliability and accuracy of such third-party sites and their contents.