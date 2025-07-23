AIX

Ang AiXovia ay isang financial ecosystem na nakabase sa Solana na gumagamit ng isang natatanging modelo ng Hybrid Intelligence upang magbigay ng mga signal ng trading na pinapagana ng AI para sa mga crypto trader at mga user ng DeFi na naghahanap ng isang nabe-verify na kalamangan sa mga pabagu-bagong merkado.

Pangalan ng CryptoAIX

RanggoNo.3481

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply100,000,000

Kabuuang Supply99,999,989.148041565

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High51.257963,2025-07-23

Pinakamababang Presyo2.6605668343705937,2025-07-21

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaAng AiXovia ay isang financial ecosystem na nakabase sa Solana na gumagamit ng isang natatanging modelo ng Hybrid Intelligence upang magbigay ng mga signal ng trading na pinapagana ng AI para sa mga crypto trader at mga user ng DeFi na naghahanap ng isang nabe-verify na kalamangan sa mga pabagu-bagong merkado.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
AIX/USDT
Ai Xovia
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (AIX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
AIX/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (AIX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...