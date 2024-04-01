ALEX

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

Pangalan ng CryptoALEX

RanggoNo.2353

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.04%

Circulation Supply606,489,877.3

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply606,489,877.3

Rate ng Sirkulasyon0.6064%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.5532965151961868,2024-04-01

Pinakamababang Presyo0.00088535436614147,2026-01-02

Pampublikong BlockchainSTACKS

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
