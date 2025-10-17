ANOME

Ang Anome ay isang Blockchain-based na GameFi at asset issuance platform na pinagsasama ang DeFi, NFTFi, at AI. Ipinakilala nito ang isang transparent na mekanismo sa pag-lock ng pondo upang maiwasan ang paghugot ng mga rug, habang binibigyang-daan ang mga manlalaro na mag-mint, mag-trade, at labanan ang mga NFT card, kumita sa pamamagitan ng pagmimina ng LP, at makisali sa pamamahala ng DAO.

Pangalan ng CryptoANOME

RanggoNo.1835

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)3.48%

Circulation Supply30,000,000

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.03%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.21166729238580834,2025-10-17

Pinakamababang Presyo0.05037994836984269,2026-01-02

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
