ANT

Ang ANTTIME ay isang Web 3.0 project na pinagsasama ang Game-Fi at Social-Fi upang bumuo ng isang desentralisadong ekosistema batay sa patas at pangkalahatang halaga ng oras. Sa pagbibigay reward sa mga user gamit lamang ang kanilang oras at pakikilahok, isinusulong ng ANTTIME ang accessibility, inclusivity, at napapanatiling paglago para sa lahat ng kalahok.

Pangalan ng CryptoANT

RanggoNo.4684

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.9004102997265195,2025-08-07

Pinakamababang Presyo0.000008276908536787,2025-09-11

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng ANTTIME ay isang Web 3.0 project na pinagsasama ang Game-Fi at Social-Fi upang bumuo ng isang desentralisadong ekosistema batay sa patas at pangkalahatang halaga ng oras. Sa pagbibigay reward sa mga user gamit lamang ang kanilang oras at pakikilahok, isinusulong ng ANTTIME ang accessibility, inclusivity, at napapanatiling paglago para sa lahat ng kalahok.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
ANT/USDT
ANTTIME
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ANT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
ANT/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ANT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...