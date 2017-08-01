AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Pangalan ng CryptoAR

RanggoNo.143

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)47.84%

Circulation Supply65,652,466

Max Supply66,000,000

Kabuuang Supply65,652,466

Rate ng Sirkulasyon0.9947%

Petsa ng Pag-isyu2017-08-01 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High90.94004420870436,2021-11-05

Pinakamababang Presyo0.485449842644,2020-05-27

Pampublikong BlockchainAR

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
AR/USDT
Arweave
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (AR)
--
24h na Halaga (USDT)
--
