Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

RanggoNo.915

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)10.48%

Circulation Supply161,683,998

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply162,250,000.8

Rate ng Sirkulasyon0.1616%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.4376502589895284,2025-02-12

Pinakamababang Presyo0.07139693110022677,2025-12-19

Pampublikong BlockchainETH

Avalon Labs is the world's largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We're building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We're committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

