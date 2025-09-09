AVNT

Ang Avantis ay isang decentralized perpetuals exchange na idinisenyo para sa high-leverage trading sa crypto at real-world assets (RWA), kabilang ang FX, commodities, indices, at sa lalong madaling panahon, equities. Suportado ng Pantera at Coinbase, ang Avantis ang pinakamalaking DEX sa Base batay sa volume, at nagdadala ng institutional-grade na mga produkto sa DeFi, na nagbibigay-daan sa mga user na makipag-trade nang hanggang 500x leverage sa isang transparent at permissionless na kapaligiran.

Pangalan ng CryptoAVNT

RanggoNo.274

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)27.95%

Circulation Supply258,205,903.14667922

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2582%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.662191408541985,2025-09-22

Pinakamababang Presyo0.17956381875221758,2025-09-09

Pampublikong BlockchainBASE

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
AVNT/USDT
Avantis
AVNT/USDT
