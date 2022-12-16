AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Pangalan ng CryptoAZIT

RanggoNo.1627

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply400,552,769

Max Supply500,000,000

Kabuuang Supply500,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.8011%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.0090500656505639,2022-12-16

Pinakamababang Presyo0.005404969970836501,2025-12-19

Pampublikong BlockchainKLAY

Sektor

Social Media

