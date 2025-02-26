BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Pangalan ng CryptoBDCA

RanggoNo.363

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,56%

Circulation Supply75.518.381,4168468

Max Supply142.665.333

Kabuuang Supply142.665.333

Rate ng Sirkulasyon0.5293%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.1753895867044197,2025-10-02

Pinakamababang Presyo0.075,2025-02-26

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

BDCA/USDT
BitDCA
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (BDCA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
