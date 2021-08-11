BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Pangalan ng CryptoBGB

RanggoNo.34

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0008%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)2.69%

Circulation Supply698,990,232.4572611

Max Supply919,992,035.98

Kabuuang Supply919,992,035.9787906

Rate ng Sirkulasyon0.7597%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High8.48508718732009,2024-12-27

Pinakamababang Presyo0.05835925,2021-08-11

Pampublikong BlockchainETH

