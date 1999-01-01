BRIDGENT

Ang Bridgent ay isang cross-chain coordination at execution engine na nagbibigay-daan sa mga asset, smart contract, at data na dumaloy nang tuluy-tuloy sa pagitan ng maraming blockchain. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nito ang: Pagbibigay ng secure at mahusay na cross-chain na komunikasyon; Pagpapatupad ng pagsunod sa isang layer ng filter ng pagpapatupad; Nag-aalok ng pinag-isang API upang mabawasan ang pagiging kumplikado ng pag-unlad; Pagsuporta sa real-time na pag-synchronize ng estado sa mga chain.

Pangalan ng CryptoBRIDGENT

RanggoNo.

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply9 999 999 999

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

