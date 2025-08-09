BSU

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Pangalan ng CryptoBSU

RanggoNo.644

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)28.28%

Circulation Supply168,000,000

Max Supply850,000,000

Kabuuang Supply850,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1976%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.37631193723515616,2025-09-29

Pinakamababang Presyo0.05070113905338495,2025-08-09

Pampublikong BlockchainBSC

