BTR

Binubuksan ng Bitlayer ang buong potensyal ng Bitcoin DeFi sa pamamagitan ng pagsasama ng walang kapantay na seguridad sa isang makinang matalinong kontrata na napakabilis ng kidlat. Itinayo sa Bitcoin-native na seguridad, pinagsasama ng Bitlayer ang isang trust-minimized na BitVM bridge, isang Bitcoin rollup architecture, at isang high-performance execution layer upang magdala ng tunay na utility, bilis, at composability sa Bitcoin. Ang Bitlayer ay nagtatayo ng isang full-stack na imprastraktura para sa Bitcoin DeFi.

Pangalan ng CryptoBTR

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainBITLAYER

