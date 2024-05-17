BUBBLE

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Pangalan ng CryptoBUBBLE

RanggoNo.2326

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply3,590,496,374.35

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.359%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.012958719190251067,2024-05-17

Pinakamababang Presyo0.000133638768838464,2025-11-05

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
BUBBLE/USDT
