CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Pangalan ng CryptoCHAT

RanggoNo.2340

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.87%

Circulation Supply8,043,460

Max Supply0

Kabuuang Supply8,999,983

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High19.679782488613803,2024-03-18

Pinakamababang Presyo0.00506354172811015,2024-02-12

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

CHAT/USDT
Solchat
24h Mataas
24h Mababa
24h Dami (CHAT)
24h na Halaga (USDT)
CHAT/USDT
24h Mataas
24h Mababa
24h Dami (CHAT)
24h na Halaga (USDT)
