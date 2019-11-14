CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Pangalan ng CryptoCKB

RanggoNo.199

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.02%

Circulation Supply47,957,462,389.02343

Max Supply

Kabuuang Supply48,703,983,186.81172

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2019-11-14 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.01 USDT

All-Time High0.04412336,2021-03-31

Pinakamababang Presyo0.001796930830613934,2025-10-10

Pampublikong BlockchainNONE

Sektor

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
