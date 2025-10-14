CLO

Ang Yei Finance (Clovis) ay isang liquidity-abstraction layer na muling pinagsasama ang fragmented capital na may turnkey cross chain na DEX, money market, at tulay na may on-demand na global liquidity para sa anumang network at anumang asset. Ang bagong binuong arkitektura ay nagbibigay ng mas mataas na ani (pahiram + swap fee + bridge) para sa mga provider ng liquidity at malapit sa instant bridging liquidity para sa mga cross-network na user.

Pangalan ng CryptoCLO

RanggoNo.440

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)14,10%

Circulation Supply129 100 000

Max Supply1 000 000 000

Kabuuang Supply999 999 998,3

Rate ng Sirkulasyon0.1291%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.8181801424739548,2025-10-15

Pinakamababang Presyo0.1461711757322115,2025-10-14

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaAng Yei Finance (Clovis) ay isang liquidity-abstraction layer na muling pinagsasama ang fragmented capital na may turnkey cross chain na DEX, money market, at tulay na may on-demand na global liquidity para sa anumang network at anumang asset. Ang bagong binuong arkitektura ay nagbibigay ng mas mataas na ani (pahiram + swap fee + bridge) para sa mga provider ng liquidity at malapit sa instant bridging liquidity para sa mga cross-network na user.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
CLO/USDT
Yei Finance
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (CLO)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
CLO/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (CLO)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...