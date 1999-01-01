COAI

Binibigyang kapangyarihan ng ChainOpera AI ang collaborative intelligence sa pamamagitan ng network ng mga ahente ng AI na ginawa at pinagtutulungan ng komunidad. Ito ay binuo sa isang Super AI app at isang full-stack na imprastraktura ng AI na sumusuporta sa ekonomiya ng creator para sa pagdidisenyo, pamamahagi, at paggamit ng mga ahente ng AI; agent-centric model training at inference sa mga distributed GPUs; at isang AI-native na blockchain para sa nabe-verify na pagmamay-ari, pagpapatungkol, at malinaw na pakikilahok. Binabago ng ChainOpera kung paano nilikha at ibinabahagi ang katalinuhan sa pamamagitan ng pag-align ng mga user, developer, at provider ng imprastraktura sa pamamagitan ng mga mekanismo ng shared participation, na nagbibigay-daan sa isang bagong panahon ng open at collaborative AI.

Pangalan ng CryptoCOAI

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaBinibigyang kapangyarihan ng ChainOpera AI ang collaborative intelligence sa pamamagitan ng network ng mga ahente ng AI na ginawa at pinagtutulungan ng komunidad. Ito ay binuo sa isang Super AI app at isang full-stack na imprastraktura ng AI na sumusuporta sa ekonomiya ng creator para sa pagdidisenyo, pamamahagi, at paggamit ng mga ahente ng AI; agent-centric model training at inference sa mga distributed GPUs; at isang AI-native na blockchain para sa nabe-verify na pagmamay-ari, pagpapatungkol, at malinaw na pakikilahok. Binabago ng ChainOpera kung paano nilikha at ibinabahagi ang katalinuhan sa pamamagitan ng pag-align ng mga user, developer, at provider ng imprastraktura sa pamamagitan ng mga mekanismo ng shared participation, na nagbibigay-daan sa isang bagong panahon ng open at collaborative AI.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
COAI/USDT
ChainOpera AI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (COAI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
COAI/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (COAI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...