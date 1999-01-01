COS

Ang Contentos ay isang desentralisadong pandaigdigang ecosystem ng nilalaman na nagbabago sa paggawa, beripikasyon, at pamamahagi ng nilalaman gamit ang teknolohiya ng blockchain. Sa puso nito, nag-aalok ang Contentos ng COS.TV, isang Web3 na video platform na tuluy-tuloy na naka-integrate sa Contentos mainnet. Mayroon itong masiglang komunidad na may mahigit 1 milyong buwanang aktibong gumagamit sa buong mundo, kung saan pinapalakas ng COS.TV ang mga tagalikha ng nilalaman na mag-mint ng NFTs ng kanilang mga video, kumita ng gantimpala, at makipag-ugnayan nang direkta sa kanilang mga tapat na tagasunod.

Pangalan ng CryptoCOS

RanggoNo.

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply9.900.474.904

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaAng Contentos ay isang desentralisadong pandaigdigang ecosystem ng nilalaman na nagbabago sa paggawa, beripikasyon, at pamamahagi ng nilalaman gamit ang teknolohiya ng blockchain. Sa puso nito, nag-aalok ang Contentos ng COS.TV, isang Web3 na video platform na tuluy-tuloy na naka-integrate sa Contentos mainnet. Mayroon itong masiglang komunidad na may mahigit 1 milyong buwanang aktibong gumagamit sa buong mundo, kung saan pinapalakas ng COS.TV ang mga tagalikha ng nilalaman na mag-mint ng NFTs ng kanilang mga video, kumita ng gantimpala, at makipag-ugnayan nang direkta sa kanilang mga tapat na tagasunod.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
COS/USDT
Contentos
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (COS)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
COS/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (COS)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...