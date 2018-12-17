CRO

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Pangalan ng CryptoCRO

RanggoNo.29

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0012%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply38,583,923,492.041245

Max Supply100,000,000,000

Kabuuang Supply98,283,923,956.91144

Rate ng Sirkulasyon0.3858%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.9698063798210235,2021-11-24

Pinakamababang Presyo0.0114866815226,2018-12-17

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

