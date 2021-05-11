CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Pangalan ng CryptoCSPR

RanggoNo.367

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.02%

Circulation Supply13,729,655,755

Max Supply0

Kabuuang Supply14,214,681,607

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-05-11 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.36330943,2021-05-12

Pinakamababang Presyo0.004149471319332292,2025-12-31

Pampublikong BlockchainCSPR

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
