DEVVE

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

Pangalan ng CryptoDEVVE

RanggoNo.706

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.53%

Circulation Supply96,443,724.16323902

Max Supply300,000,000

Kabuuang Supply120,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.3214%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.138329606241538,2024-03-01

Pinakamababang Presyo0.1363905146686964,2024-09-13

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaDevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
DEVVE/USDT
DevvE
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DEVVE)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
DEVVE/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DEVVE)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...