Ang daGama ay isang desentralisadong discovery app na nagbibigay-reward sa mga user para sa pagbabahagi ng mga tunay na rekomendasyon ng mga lokasyon sa totoong mundo. Itinayo sa pagsasanib ng blockchain, AI, at community governance, pinagsasama ng platform ang transparent na on-chain data, DAO-based content moderation, at isang personalized na recommendation engine upang maihatid ang mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa mga lokasyon. Ang daGama ay bumubuo ng kauna-unahang Real World Locations (RWL) protocol sa Arbitrum, na naglalayong baguhin ang paraan ng pagtuklas at pagsusuri ng mga tao sa mga pisikal na espasyo. Ang proyekto ay sinuportahan ng Inspira Labs, ChainGPT, at Unicorn Factory, na may estratehikong suporta mula sa mga kasosyong kinabibilangan ng Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, at 5ire.
Pangalan ng CryptoDGMA
RanggoNo.1401
Market Cap$0,00
Fully Diluted Market Cap$0,00
Market Share%
Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,55%
Circulation Supply70 978 317,22730136
Max Supply700 000 000
Kabuuang Supply700 000 000
Rate ng Sirkulasyon0.1013%
Petsa ng Pag-isyu--
Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--
All-Time High0.16627707699070043,2025-10-15
Pinakamababang Presyo0.054334058604693924,2025-09-26
Pampublikong BlockchainETH
Sektor
Social Media
etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.