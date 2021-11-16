DMTR

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Pangalan ng CryptoDMTR

RanggoNo.1180

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply486,503,181.51344335

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply971,071,679

Rate ng Sirkulasyon0.4865%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High6.605485894378385,2021-11-16

Pinakamababang Presyo0.002640306614176698,2022-12-28

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

DMTR/USDT
Dimitra Token
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DMTR)
--
24h na Halaga (USDT)
--
