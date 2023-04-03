DST

Ang DAYSTARTER ay isang Web3 lifestyle platform na ginagawang parang laro ang mga pang-araw-araw na gawain at nagbibigay ng personalisadong content batay sa astrolohiya. Dinisenyo ito para pagdugtungin ang mga nakagawiang gawain at digital assets, kung saan binibigyan ng puntos ang mga user para sa kanilang aktibidad sa mobile app — at maaaring ipalit ang mga puntos sa $DST tokens sa pamamagitan ng DAYSTARTER Web portal.

Pangalan ng CryptoDST

RanggoNo.3911

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High9.000678643817682,2023-04-03

Pinakamababang Presyo0.000580213942630201,2023-06-04

Pampublikong BlockchainMATIC

PanimulaAng DAYSTARTER ay isang Web3 lifestyle platform na ginagawang parang laro ang mga pang-araw-araw na gawain at nagbibigay ng personalisadong content batay sa astrolohiya. Dinisenyo ito para pagdugtungin ang mga nakagawiang gawain at digital assets, kung saan binibigyan ng puntos ang mga user para sa kanilang aktibidad sa mobile app — at maaaring ipalit ang mga puntos sa $DST tokens sa pamamagitan ng DAYSTARTER Web portal.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
DST/USDT
Daystarter
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DST)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
DST/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DST)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...