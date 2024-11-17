DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Pangalan ng CryptoDTEC

RanggoNo.2071

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.12%

Circulation Supply122,543,361.38042018

Max Supply450,000,000

Kabuuang Supply338,415,647.49448

Rate ng Sirkulasyon0.2723%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.209790098274572,2024-11-17

Pinakamababang Presyo0.008048551747589788,2026-01-02

Pampublikong BlockchainMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

