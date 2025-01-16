DUCK

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

Pangalan ng CryptoDUCK

RanggoNo.1121

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.02%

Circulation Supply7,154,878,330

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply9,454,878,330

Rate ng Sirkulasyon0.7154%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.013127834105261482,2025-01-16

Pinakamababang Presyo0.000724472457412223,2025-10-10

Pampublikong BlockchainTONCOIN

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
DUCK/USDT
DuckChain
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DUCK)
--
24h na Halaga (USDT)
--
