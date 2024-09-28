DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Pangalan ng CryptoDYNA

RanggoNo.2476

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.03%

Circulation Supply41,056,494.28369176

Max Supply500,000,000

Kabuuang Supply399,999,998

Rate ng Sirkulasyon0.0821%

Petsa ng Pag-isyu2024-09-28 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.5 USDT

All-Time High3.6457212324107515,2024-09-29

Pinakamababang Presyo0.009000221069472994,2025-12-08

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Buod ng 2025
