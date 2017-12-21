ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

Pangalan ng CryptoELF

RanggoNo.334

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.30%

Circulation Supply816,322,711.696046

Max Supply0

Kabuuang Supply996,446,280.286856

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2017-12-21 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.099 USDT

All-Time High2.7656800746917725,2018-01-07

Pinakamababang Presyo0.029549830031530173,2025-11-25

Pampublikong BlockchainETH

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Loading...